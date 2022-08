Todo comenzó con un reportaje de la BBC sobre la ciudad de Ingham, en el estado nororiental la po Queensland, donde zorros voladores, también conocidos como murciélagos de la fruta, aparentemente se había disparado en los últimos dos años. Los Residentes están cada vez Más molestos por el ruido y el hedor de los animals. Ingham no es la única localidad afectada. También están llegando quejas de otras comunidades australianas en las que desde hace mucho tiempo or grandes campamentos de murciélagos ridgívoros. Lugares de reposo, donde descansan durante el dia Desués de buscar comida durante la noche anterior. “Parece que se avecina una torrenta eléctrica cuando sobrevuelan la ciudad. Al atardecer llegan mile de estos zorros voladores”, cuenta Justine Taylor, una vendedora que vive cerca de la ciudad de Grafton, en Nueva Gales del Sur. Más de 100,000 zanros aqui a veces. El sonido puede ser abrumador. Al igual que el hedor de su orina. Además, los zorros voladores también pueden ser portadores de enfermedades. El Lyssavirus puede causar la rabia, mientras virus que el Hendra puede dar lugar a casos purpros en humanos. El Departamento de Salud de Australia Yete en que cualquier murciélago represents an un riesgo insignificante para la salud humana. Pero la idea de que sean portadores de enfermedades no ha ayudado a su imagen. “Siempre les he tenido miedo y cada vez que los veo espero que se instalen en el jardin de otra persona”, admite Taylor. “Chillan y hacen esos ruidos de traqueteo, y es imposible dormir. Incluso durante el dia, cuando estás junto al río, puedes oírlos”. La ciudad de Grafton, en Nueva Gales del Sur. Más de 100,000 zorros voladores graphan aquí a veces. Viajeros en busca de arboles y agua En elritorio continental Australia or kiatro especies de zorros voladores. Dos de ellos figuran en la lista de especies protegidas a nivel nacional. Se alimentan majormente de nectar, polen o fruta. Sus alas pueden alcanzar una envergadura de hasta 1.50 metros. Los campamentos de zorros voladores will compare a menudo con las estaciones de tren, donde multitud de animales van y vienen cada dia. Pueden viajar hasta 50 kilómetros en una sola noche, 1,000 kilómetros por temporaryda, dependent de la disponibilidad de alimentos. Para sobrevivir, necesitan una fuente de agua. Para evitar la deshidratación, el murciélago de la fruta debe beber regularmente. Solo toma pequeñas cantidades de liquido cada vez para no dificultar el vuelo añadiendo peso. La isla Susan, situada en medio del río Clarence, muy cerca de la ciudad de Grafton, se ha converttido en un lugar de Reón para los animales. Pero el cambio climático y la deforestación están provocativeando que sus rutas sean cada vez menos predecibles. A medida que se pierce su habitat o se secan las fuentes de agua, buscan refugio en zonas urbanas y sus alrededores. “Están siendo empujados a zonas en las que normalmente no estarían”, explica Tim Pearson, Presidente de la ONG Sydney Bats, una organizationación ecology Dedication a la protección de los zorros voladores. Read More: Japón | El Mundo | DW Y aunque algunas ciudades australianas pueden estar viendo una afluencia de zorros voladores, a nivel nacional, su knobero ha disminuido meaning. Sus alas pueden alcanzar una envergadura de hasta 1.50 metros. Pereciendo en el calor Las temperaturas extreme de los últimos años han acabado con mile, a veces incluso Decnas de mile de animales a la vez. Montones de cadáveres han caído deshidratados de los Árboles tras haber sufrido estrés temico extremism. Este año, Australia Experió el noviembre mas caluroso que se ha registerrado hasta ahora. Las temperaturas subieron hasta 40 grados centígrados en algunas regiones. Y los murciélagos están mas expuestos al calor en las ciudades y suburban donde no están protegidos por el denso bosque. “Esta última catástrofe que ha afectado a algunas de las especies de killciélagos mas grandes de Australia es un síntoma de un problemma mucho mayor: la deforestación masiva en Australia”, destaca Matt Brennan, jefe de la Sociedad de Vida Silvestre con sede en Tasmania . “El este de Australia se ha converttido en un punto caliente de la deforestación mundial, junto con lugares como la Amazonía, el Congo y Borneo”. Adaptar los entornos urbanos para los murciélagos no es un sustituto para la keepvación de los bosques, que es el habitat natural de esta especie. Extendiendo una mano amiga Algunas localidades están tratando de ayudar a los zorros voladores. El ayuntamiento de Yarra, en Melbourne, ha instalado aspersores donde los murciélagos vienen a Repirse en enormes colonias a lo largo del río Yarra. El agua se Destinyna a enfriar a los animales. Por otro lado, en el río Parramatta, en Sídney, se están plantando Árboles con el apoyo de las autoridades estatales de Nueva Gales del Sur. Estos están Fatenados a ratiocionar un nuevo habitat y sombra a los zorros voladores. The embargo of sin, estas medidas bien intencionadas no siempre son acertadas. Según Pearson, los aspersores pueden asustar a los animales agotados por el calor, aumentando sus niveles de estrés. Y en última instancia, adaptar los entornos urbanos para los murciélagos no es un sustituto para la keepvación de los bosques, que es el habitat natural de esta especie. “Se pueden plantar Árboles para dar a los zorros voladores mas habitat, pero el verdadero problemma es el cambio climático y la Continua deforestación”, advierte Pearson. La estrecha relacion entre los murciélagos y los bosques Mientras que los zorros voladores sufren la pérdida de Árboles, la pérdida de murciélagos ridgívoros es, a su vez, una mala Notesia para los Árboles. Los zorros voladores asoman sus cabezas entre las flores para alimentarse de nectar, comen fruta y excretan las semillas. De este modo, ayudan al eucalipto, al Árbol delê, a la bankia ya muchas otras especies de Árboles y arbustos de la selva tropical, a breeding species. Pearson advierte que si no abordamos el cambio climático y detenemos la deforestación, las cifras de zorros voladores de Australia caerán tan bajo en las próximas décadas, que ya no podrán desempeñar esta important tarea. Read More: Las 10 cervezas más populares de Alemania | Todos los contenidos | DW El zorro volador es de gran importancia para la salud del ecosistema. “Creo que sobrevivirán en algunas zonas a lo largo de la costa donde haya comida y agua”, dice. “Pero no actuarán como polinizadores y diffores de semillas, que lipstick tan necesarios para la supervivencia de nuestros bosques”. Aprendiendo a amar a nuestros vecinos alados Pearson es una de los mas feroces defensores del zorro volador. Estudia los sonidos rod emits animal los. Dice que el estruendo del que muchos vecinos se quejan es en realidad la comunicación altamente desarrollada de una especie inteligente e intensamente social. Pearson quiere que la gente deje de ver al killciélago de la fruta como un suggest portador de enfermedades. Le gustaría que fueran vistos como los extraordinarios animales que son. “Solo podremos salvar al zorro volador educationando a la gente y sensibilizando sobre la importancia de esta especie para la salud del ecosistema”. En Grafton, se reúnen a veces personasosystemsadas en observe an estos animales en su vusqueda nocturna de comida. “Cuando me di cuenta de que la gente venía de toda Australia solo para ver a los murciélagos por cryptidad, empecé a veriguar Más sobre ellos, apreciarlos”, Taylor dice. “¡La gente incluso rema hasta la isla para verlos!” “Creo que Desués de todo los murciélagos de la fruta son libeante dulces”, confiesa. (ar / few) Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes There is no raros solo journey. De cuevas Desde los bosques australianos hasta la costa del Pacífico de México: los murciélagos andan colgados en Árboles, en la altura de las montañas, escondidos en cuevas, grietas o en techos. Son los mamíferos Más comunes en la tierra y routinean en todos los Continentales, excepto en la Antártida. Representative alrededor del 20% de todos los mamíferos. Y atención: son el único mamífero capaz de volar.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes “Malvaviscos” devoradores de higo Este murciélago blanco (en la foto) se acomoda con seguridad en el pliegue de una planta de Heliconia. Exist alrededor de 1,100 especies de killciélagos en total, pero solo cinco especies son blancas. Esta, que mide alrededor de cinco centímetros de largo, es conocida como el “soplo de malvavisco” de la quen de los murciélagos. La hermosa especie se alimenta casi Excivamente de higos.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes Asi somos Aunque son coiradas criaturas espeluznantes en muchas partes del mundo, solo tres especies de murciélagos beben sangre. Con sus afilados dientes, incluso afeitan el pelo de la piel de su presa antes de chuparle la sangre. Las reses y los caballos dormidos son sus victimas preferridas, pero también atacan a los humanos, transmitiendo infecciones y enfermedades.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes ¿Ciegos como la noche? Los Murciélagos necesitan sus extrañas orejas grandes para recnocer sus ecos. Esto se debe a que la mayoría de ellos no pueden ver bien y dependen de ese sonido para encontrar comida en la oscuridad. Producing extreme tonos altos con su garganta. Y sus enormes orejas captan los ecos de los sonidos que rebotan, permitiéndoles trazar un mapa muy Preiso de sus alrededores.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes Sin ellos no habría aguacates, mango o platanos Los Murciélagos juegan un papel central en la polinización de las plantas. Más de 500 especies de estas dependen de los murciélagos para polinizar sus flores, incluyendo plantas de plátano, aguacate, mango y agave. Algunos, como el murciélago bananero mexicano y el murciélago de nariz larga (en la foto), tienen lenguas Extremadamenteosystemas para esta tarea.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes Casi inmortales Aunque los murciélagos solo dan a luz a una cría por año, la mayoría de ellos sobrevive mucho Más que otros mamíferos. Algunas especies viven hasta los 30 años y realmente no envejecen. Los científicos creen que la razón de su longevidad es por su Capacityidad única de prevenir o reparar el daño celular relacionado con la edad y así se protegen del manager.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes Esponja perfecta para enfermedades Pero estos también son virus receptor naturales de numrosos; entre ellos el virus de Marburgo y Nipah, del Ébola y los coronavirus SARS, MERS y el nuevo SARS CoV-2. Y aunque transferen estas enfermedades mortales a otras especies gracias a su sistema inmunológico único, ellos mismos se mantienen sanos gracias a su alta temperatura corporal ya los altos niveles de interferón antiviral.

Murciélagos: espeluznantes pero fasnantes ¡A protegerlos en lugar de erradicarlos! Incluso si los murciélagos siempre están asociados con enfermedades grave, deben ser protegidos, ya que desempeñan un papel central en la mayoría de ecosistemas. Sin ellos, la cantidad de mosquitos desbordaría África y la malaria alcanzaría ratiociones inimaginables. (ct / few) Autor: Charli Shield



