La rectrucción de Ucrania es la tarea de “todo el mundo Democrático”, declared este lunes (04.07.2022) el Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la conferencia de Lugano, que trazará la hoja de ruta de la futura retrucción del país. “La rectrucción de Ucrania no es un proyecto local, no es un proyecto de una nación, sino una tarea común de todo el mundo Democrático, todos los países que pueden decir que son Civilizados”, dijo el mandatario ucraniano ucraniano en videoconfer aliados de Ukraine, invadida por Rusia hace mas de cuatro meses. Dirigentes poliíticos, representing organizations related to y empresarios están renidos este lunes y martes en la ciudad suiza. El objetivo es specrar una especie de plan Marshall de retrucción, enferencia al programma economico estadounidense que ayudó a levantar a Europa enigmatic de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Alpecto, el primer domainsro ucraniano Denys Shmyhal detalló en Lugano que el costo de la retrucción de Ucrania está estimated at 750,000 milones de dólares. “Creemos que la fuente clave de la recuperación deben ser los activos secureados a Rusia ya los oligarcas rusos”, apuntó. afp / ap / r

