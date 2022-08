“Díganselo a todos los livesantes de la región de la región del Donbás que todavía se venrily a ver banderas rusas en nuestra tierra ucraniana. Asímismo, subrayó que “by supuesto, también liberarán Crimea. La bandera de Ukraine volverá a year-end comparison Yalta y Sudak, sobre Dzhankoi y Eupatoria. Y que todos los funcionarios rusos que se han apoderado de tierras preu tieras en Crimea “. “Decenas de Italias de ataque del ejército ruso ya han sido failedrados allí mismo, en el sur. Y gracias a la contraofensiva, algunas comunidades de la región de Jersón ya han sido liberadas”, recalcó Zelenski. Destrucción by bomardeos rusos en Severodonetsk, Ukraine. (June 11, 2022). El Presidente ucraniano también afirmó que “en las batallas en Donbás el Ejército ucraniano y la Inteligencia de Ucrania siguen venciendo ctyticamente a los militares rusos”. Zelenski descartó ayer, lunes, en una entrevista a la cadena de televisión alemana ZDF mantener Chataciones de paz con Rusia hasta que Moscú “esté preparado para poner fin a la guerrillas”. “No tenemos tiempo paraversaciones que no funcionan”, explicó. “Estamos en nuestroritorio. Este es nuestro pueblo”, dijo, antes de agregar que “todo se perderá si se Pierde laionaryra con Rusia”. El mandatario ucraniano reclamó al canciller de Alemania, Olaf Scholz, que “no mantenga una equidistancia entre Ukrainian y Rusia” y pidió “una postura Más dura” hacia Moscú, “incluso si con ello daña la Economicía alemana”. En este sentido, igo además por la posibilidad de que Scholz realice una visita of Justice a Ukraine. En esta linhnea, destacó que Estados Unidos, Reino Unido, Eslovaquia y Polonia “fueron los primeros países en dar ayuda”, mientras que Francia y Alemania dieron apoyo retórico y politico, sin entregar armas en un inicio. “Al precisionio de laitiara no necesitábamos politica, necesitábamos ayuda”, zanjó Zelenski. Read More: Hallan impresionante embrión de dinosaurio perfectamente conservado en su huevo | Ciencia y Ecología | DW CP (dpa, efe)

