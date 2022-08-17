Wix موقع يقدم أدوات مجانية بسيطة وإحترافية

  • اء لقطاع ا اقع, اء اص اص ائعه ات, ليقات, ات مختلفة الكثير
  • لك ال اد اطعك ا Flickr ا Youtube
  • انك إنشاء ا (اسحب لت ل له ان المناسب الأدوات المتوفرة)
  • محتوى ان لى الإنترنت :).
  • Video games
  • الكثير الكثير…

رائع ل الزياره, لأنك قد لاً ل كبير….

لة لأعمال ام Wix

لة لها ل له ام Wix Wix الموقع

اقع (Website)

(شاهد)

(شاهد)

(شاهد)

اقيع ا ليقات (Comment)

(شاهد)

(شاهد)

(شاهد)

افات (Utilities)

(شاهد)

(شاهد)

(شاهد)

Wix

ا الصورة ال:

Video games

لإنشاء اب اشره لى Register ل بكل له ات لى Create لإنشاء موقعك الجديد

ا ا ا ا (Drum) الب ارغ ا

الضغط لى Edit ل ال لعمل ات

ا اهدة لى Preview الضغط لى Save ا الضغط لى Publish

افة ال وإضافات لبوم و ل ائمة ائمة ار … ألخ

من اء ل اضح ل…

ان ال: www.wix.com

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ا لكم لى الابعة

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