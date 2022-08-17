Wix موقع يقدم أدوات مجانية بسيطة وإحترافية
- اء لقطاع ا اقع, اء اص اص ائعه ات, ليقات, ات مختلفة الكثير
- لك ال اد اطعك ا Flickr ا Youtube
- انك إنشاء ا (اسحب لت ل له ان المناسب الأدوات المتوفرة)
- محتوى ان لى الإنترنت :).
- Video games
- الكثير الكثير…
رائع ل الزياره, لأنك قد لاً ل كبير….
لة لأعمال ام Wix
لة لها ل له ام Wix Wix الموقع
اقع (Website)
(شاهد)
(شاهد)
(شاهد)
اقيع ا ليقات (Comment)
(شاهد)
(شاهد)
(شاهد)
افات (Utilities)
(شاهد)
(شاهد)
(شاهد)
Wix
ا الصورة ال:
Video games
لإنشاء اب اشره لى Register ل بكل له ات لى Create لإنشاء موقعك الجديد
ا ا ا ا (Drum) الب ارغ ا
الضغط لى Edit ل ال لعمل ات
ا اهدة لى Preview الضغط لى Save ا الضغط لى Publish
افة ال وإضافات لبوم و ل ائمة ائمة ار … ألخ
من اء ل اضح ل…
ان ال: www.wix.com
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ا لكم لى الابعة
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