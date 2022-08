El Capitolio fue seekjado y se restableció la seguridad en su su interior, mas de tres horas Desués de que cientos de seguidores del Presidente Donald Trump irrumpieran en él por la fuerza, afirmaron este miércoles (Jan. de su seguridad. El anuncio llegó poco antes de que entrara en vigor el toque de queda decarado por la Alcaldía de Washington, a las 18.00 (23.00 GMT), que durará hasta las 6 de la mañana del jueves en la capital y dos de sus suburb bios en el estado de Virginia. Aunque las autoridades lograron seekjar el Capitolio y sus alrededores poific de queda y apenas ed alejaron un , dirigiéndose hacia otras zonas del centro de la capital. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó el toque de queda en toda la ciudad Desués de que partidarios del Presidente saliente irrumpieran en el Capitolio en. endorses a Joe Biden como el próximo Presidente de Estados Unidos. Gobernador de Virginia aplica medida para dos suburb Bowser dispuso que el toque de queda estará vigente desde las 18H00 locales (00H00 CET del jueves) hasta las 06H00 locales del jueves. En tanto, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, emitió un toque de queda para dos suburb bios del norte de Virginia, que también se aplicará de las 6:00 pm del miércoles hasta las 6:00 am del jueves en el condado de Arlington y la ciudad de Alexandria, que están al otro lado del Río Potomac en la capital de la nación. Northam dijo que emitió la orden a petición de la Policía local. El alcalde de Alejandría, Justin Wilson, Confirmó que la ciudad solicitó el toque de queda. Read More: Putin ordena seguir la ofensiva en Ucrania tras controlar la región de Lugansk | El Mundo | DW “Mantengamos nuestra comunidad a salvo del terror que hemos visto hoy al otro lado del rio”, dijo Wilson en un tuit. Virginia envió a la Policía local y estatal al Distrito de Columbia para ratiocionar ayuda. La violación del toque de queda es un delito menor de clase 1 que se castiga con hasta a un año de Cárcel. El mismo se impuso apenas una hora antes de que entrara en vigencia. jc (efe, afp, ap)

