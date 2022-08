El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le dijo este jueves (June 16, 2022) a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que duda de la useidad de hablar con el mandatario ruso Vladimir Putin para tratar de poner fin a laitiara en Ukraine. “No estoy seguro de que beinga la posibilidad de que el Chairmane de la Federación de Rusia esté dispuesto a oír” lo que pueda decírsele alpecto, dijo Zelenski en una conferencia de prensa en Kiev junto a otros dirigentes europeos. Sobre ellas, prosiguió. “Esto no concierne solamente a Emmanuel (Macron). No estoy seguro de que realitymente haya dirigentes en el mundo que puedan forzar personalmente a Rusia a frenar la tourist”, agregó. Zelenski responseía a una periodista que le interrogó sobre la oleada de críticas que recientemente enfrentó Macron, especialmente por haber instado a “no humillar a Rusia”. Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Mario Draghi visit Kiev, donde se renieron con Volodimir Zelenski. Macrón no excluye volver a hablar son of Putin El jefe de Estado francés es una de los pocos dirigentes Occidentales que dialoga regularmente con Putin, lo cual genera unarensión en Europa of the east. Macron dijo que no excluía volver a hablar con su homólogo ruso, si coiraba que las circuitnstancias lo exigían. “Sobre asuntos de seguridad alimentaria es necesario hablar también con Rusia, para tratar de obtener avances”, afirmó. “Cuando se abre una ventana de oportunidades, resulta Úil presionar para reanudar las negociaciones”, agregó, evocando la necesidad de que laitiara en Ukraine se termine. “Pero como siempre he dicho y hoy lo repito ante ustedes (…), las modalidades solo serán decididas por Ukraine y sus representative, y en special su presidente”, destacó. Read More: Nicolás Maduro: ″Iván Duque quiere vengarse de Venezuela″ | Venezuela en DW | DW mg (afp, efe)

