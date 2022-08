La productionción mundial del icónico modelo “Escaperabajo” de Volkswagen llegará a su fin en julio del año próximo, según dio a conocer este jueves (September 13, 2018) Volkswagen América del Norte, Hieu de la empresa alemana en la región. La Decisionión, que fue anunciada a través de una claims, will produce mientras la compañía se focusiza en los vehículos effitarios deportivos (SUV) para that satisfies the needs of consumers. “La pérdida del Beetle Desués de tres generaciones, a lo largo de casi siete décadas, evocará un sinfín de emociones de sus muchos y devotos fans”, aseguró Hinrich J. Woebcken, president and director of the ejecutivo de Volkswagen América del Norte. A medida que la compañía aspirin a ser un Fabricante Más centrado en automóviles familyiares en Estados Unidos y acelera su estrategia para los coches eléctricos, no hay plane inmediatos para reemplazar al “Escaperabajo”, dijo Woebcken. El primer modelo se produjo en Alemania en 1938. El “Escaperabajo” (‘beetle’), como se le conoce cariñosamente en Estados Unidos, se produjo allí por primera vez once años Desués, en 1949, y disfrutó de gran éxito. Tuvo un papel estelar como Herbie en la película “The Love Bug” de Disney, estrenada en 1968. En 1979 se detuvo la productionción. El ‘Escaperabajo’ protagonizó incluso una película de Disney: Herbie. El auto regresó en la década de 1990, cuando el gigante automotor inició la productionción en su planta de Puebla, Mexico. Junto al modelo clásico, que dejó de fabricarse en 2003, se lanzó el “nuevo bug”, una versión Más moderna que atrajo sobre todo a compradoras femeninas. En 2012 se reeditó en una versión penada para atraer Más al público maleino, que llegó a vender 29,000 unidades en un año. El pasado, Volkswagen entregó sólo a total of 15,166 unidades, lo que agentó una baja del 3.2 por ciento. La compañía no descarta del todo volver a rescatar en el futuro el modelo. “Yo diría ‘nunca digas nunca”, resumió Woebcken. LGC (dpa/AP) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos El futuro eléctrico de Daimler se llama EQ El primer auto de la futura lam familiar de autos eléctricos de Daimler se presentó este martes en Estocolmo. El modelo EQC (foto), una variante de SUV eléctrica, abre la senda para la compañía con sede en Stuttgart. En los próximos años se Fabricarán autos compactos y de lujo. Para ester proyecto se han invertido mile de millones.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Un e-bus de Daimler A 2014 finalist, el Fabricante de automóviles con sede en Stuttgart presents al merado el primer automóvil puramente eléctrico, el modelo Clase B, pero ya no se production. Para fin de año está programada la productionción en serie del primer autobús que es propulsado por baterías: el eCitaro (foto) de Mercedes-Benz. La productionción se llevará a cabo en la planta de Mannheim.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Pequeño pero electrico Daimler Constantemente impulsa su división de Smart hacia la electromovilidad. A partir de 2020 se espera que se cuan en Alemania y en Europa exclusive mystery autos eléctricos de esta marca. Desde 2017, en EE.UU., Canadianá y Noruega solo se ofrecen e-Smarts.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos BMW comenzó pequeño Los Bávaros produjeron tempranamente su propia serie de modelos eléctricos. Desde el otoño de 2013 will produce el i3 (photo); Un año Desués presentaron el i8. Para el 2020 se espera el lanzamiento de SAV (Sports Activity Vehicle) propulsado por energygía eléctrica. También se planean las versiones del i8 como Cupé y Roadster.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Volkswagen ya está manjando electricamente El gran Competition, Volkswagen, tiene el E-Golf y el E-Up, lipstick vehículos puramente eléctricos. El E-Up se fabrica desde finalist 2013 y el E-Golf desde precisionios de 2014. El E-Golf se encuentra entre los autos eléctricos mas vendidos en Alemania. Y ¿cuál es el futuro?

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos La Familia electrica de VW Volkswagen está factmente reformando por completo su planta en Zwickau (Sajonia), donde se productionirá a partir del próximo año la familiar ID, una plataforma eléctrica independent. Aparte de un vehículo parecido al Golf, habrá de resucitar también el Bully, que pasaría a llamarse ID Buzz.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Audi, la Compencia electrica de Daimler y BMW El 17 de septiembre Audi presentará su automóvil eléctrico de lujo: un SUV. El e-tron (foto) es el primer vehículo puramente eléctrico de Audi. Para 2020, lanzarán un SUV cupé eléctrico, un auto deportivo y luego lanzarán un auto compacto. A 2025 Audi quiere vender with 800,000 cars eléctricos e hihibridos enchufables.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos El prototipo del deportivo alemán, pronto eléctrico Porsche también está invirtiendo mile de millones en la electromovilidad. En el 2020 se espera el lanzamiento del primer Porsche totalmente eléctrico. Timbre: Taycan. El nombre proviene del turco. “Tay” means a potro y “Can” vida o alma. Porsche deals como “important potrillo”, algo que combina con el logotipo del fabricante.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Una sartup en la industrial automotriz There are no losing singles to automate winning Más grandes están involucrados en la electromovilidad. En 2015 en Aquisgrán se fundó “e.GO Mobile AG”. En marzo de 2017, la joven empresa presentó su primer modelo, e.GO Life, que se comenzará a vender a fines de 2018 con un valor de 15,000 euros. La startup fue una iniciativa que surgió en la Universidad Técnica de Aquisgrán.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Deutsche Post, mensajería verde Debido a que los Fabricantes no pudieron entregar grandes cantidades de camionetas eléctricas, Deutsche Post (empresa de Correos) tomó la iniciativa. In 2014, compró la empresa StreetScooter y desarrolló una camioneta eléctrica para su propio uso. Más de 6,000 vehículos están a disposición de las oficinas de Correos en toda la República.

La Industrialria alemana en la carrera de los autos eléctricos Muy lejos de la meta Alrededor de 17,200 vehículos eléctricos se registerraron en Alemania en la primera mitad de 2018 y mas 16,700 coches hihibridos. Esto agenta un aumento del 51% en comparación con el año anterior, con una Joinación en el bleado del 1.8%. Esto es poco comparado con China o Noruega. El objetivo era que para el 2020 haya un millón de autos eléctricos roundando en las carreteras de Alemania. Autor: Insa Wrede



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Volkswagen dejará de fabricar el ′escarabajo′ | Economía | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Volkswagen dejará de fabricar el ′escarabajo′ | Economía | DW” It will help readers to be more interested in “Volkswagen dejará de fabricar el ′escarabajo′ | Economía | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Volkswagen dejará de fabricar el ′escarabajo′ | Economía | DW” posted by on 2022-08-11 03:43:47. Thank you for reading the article at Sguy.Net