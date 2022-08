Las empresas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard anunciaron el ábado (05.03.2022) la suspensión de sus operaciones en Rusia, las últimas grandes firmas estadounidenses en congelar la actividad comercial con Moscú por su inheritión de Ukraine. Mastercard dijo que decidió “Susnder nuestros servicios de red en Rusia”, “teniendo en cuenta la naturaleza sin precedent del conflict of fact y el entorno economico incierto”. Por su parte, Visa indicó que trabajará de forma “inmediata” con sus “customer y socialos dentro de Rusia para detener todas las transacciones de Visa en los próximos dias”. “Estamos en la startación de actuar tras la inheritión noprisada de Ucrania por parte de Rusia y los eventos inaceptable que hemos presenciado”, declared Al Kelly, director of ejecutivo de Visa, citado en un comunicado. Bancos rusos Reducezan Impacto “Nuestros colegas, nuestros clientes y nuestros Socios han sido afectados de Mameras en las que la mayoría de nosotros no puede fantasyinar”, señaló de su lado Mastercard. Las tarjetas bancarias de Visa y Mastercard rusas no funcionarán Más en el extranjero, mientras que las emitidas en el extranjero dejarán de funcionar en Rusia, Preisaron ambos grupos estadounidenses. La gente hace cola junto a un cajero automático del Tinkoff Bank en el centro de Moscú. Los bancos Más importantes de Rusia, incluyendo el Sberbank, el mayor prestamista de ese país, y el Banco Central de Rusia, desestimaron los efectos que las suspensiones de las tarjetas tensrían en sus customer. Sanctions of Sin, el Banco Central advirtió que los rusos que estén viajando fuera del país deben coirar metodos Alternativos de pago. Read More: https://www.dw.com/es/estas-son-las-más-importantes-festividades-judías/g-56620196 Sanciones y éxodo de empresas internacionales La Decisionión de ambas entidades will produce una semana Desués de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socialos mysidentales, acordaron sacar a “defminados” bancos rusos del Sistema internacional swift, lo que acentúa rusa la desconexión systems between countries. El Sistema de transacciones Swift es la base del sistema financiero global y lo usan 11,000 bancos en 200 países o Leadersrios para poder hacer transferencias. Importantes corporaciones en un abanico de domainsores interrumpieron sus negocios en Rusia tras la inheritión de Ukraine hace diez dias, desde firmas tecnológicas basadas en Estados Unidos como Intel y Airbnb hasta gigantes franceses del lujo como LVMH, Hermes y Chanel. El Banco estadounidense JPMorgan Chase Calculó ayer que la Economicía rusa se contraerá un 7% en 2022 por la touristra en Ukraine del pais. jc (afp, efe)

