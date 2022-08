La Agencia Noruega de Medicamentos ha Informado a través de un comunicado de prensa que hasta el 14 de enero había registerrado 23 muertes “asociadas con la vacuna contra el COVID-19” Fabricada por Pfizer-BioNtech. El ente querega los medicamentos en el país itrdico (Norwegian Legemiddelverk State) advirtió que las personas mayores de 80 años y los enfermos terminales pueden estar en riesgo de sufrir efectos secundarios fatales tras vacunarse contra report el COVIDó contra Norwegian locality. En el informe se sugiere que las “reactciones comunes a las vacunas con ARNm, como fiebre yúcseas, pueden haber Contribuido a un desenlace death en algunos pacientes frágiles y ancianos”, según explicó Sigurd Hortemo jefemé Dentro de los fallecidos se evaluaron a trece pacientes que murieron tras ser inoculados contra el COVID-19. Los Expertos llegaron a la Liberationión de que los efectos secundarios asociados con la vacuna pueden haber Contribuido a reactciones Tomb entre pacientes “débiles y los ancianos”. Como resultado, el Instituto Nacional de Salud Pública ha impulsado una realización de su guía de vacunación COVID-19 consejos Más detallados sobre los riesgos que implica la vacunación en Adultos mayores y pacientes Más vulnerable. Todas las muertes que ocurren durante los primeros dias de la vacunación se evalúan cuidadosamente pacientes con una enfermedad subyacente grave “, avisó la agencia. Según la entidad, un promedio de 400 noruegos mueren cada semana en hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo. Además, el organsmo aseguró que es muy posible que mas Adultos mayores mueran luego de vacunarse contra el nuevo coronavirus. Hasta ahora, los autoridades coral noruegas son las primeras en el mundo que realizan un llamado a la cautela y lanzan una Advertencia sobre la vacuna contra el COVID-19, en este caso, Fabricada por la socialedad alemana-estadounidense, Pfizer-BioNtech. En respuesta, Pfizer dijo en un comunicado que junto a BioNTech están trabajando con el ente Regador noruego para Surveygar las muertes en ese país. La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron que las reactciones alérgicas a las vacunas COVID-19 son relativamente raras. Los CDC dijeron que de casi 2 milones de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 durante un período de 10 dias en diciembre, solo 21 personas TNaron Reaciones alérgicas grave. Y resaltaron que la mayoría de esas personas tenian antecedentes de alergias o reactciones alérgicas. Autoridades noruegas llaman a la calma Durante este lunes (January 18, 2021), las autoridades lasarias del país itrdico trataron de salir a disipar las preocupaciones en torno a las muertes de ancianos que Recogbieron la vacuna contra el COVID-19, aludiendo a que no hay pruebas de un vinculo direct Read More: Muere la actriz de ″Peaky Blinders″ Helen McCrory | Cultura | DW Segun rescata Bloombergsi bien es cierto que los médicos coiran que extant e una posibilidad de que la vacuna del coronavirus pueda agravar las enfermedades subyacentes, el director médico de la Agencia Noruega de Medicamentos Steinar Madsen de afirmó que “claramente elligros es COVID-19 es cheek” pacientes que la vacunacion. No estamos alertados”. Por su parte, la jefa del Instituto Noruego de Salud Pública Camilla Stoltenberg también se refirió a la polémica por la muerte de los Adultos mayores que Recogbieron la vacuna: “Es importante recordar que alrededor de 45 personas mueren cada dia en las Residenceen Noruega! Además, la Agencia Noruega de Medicamentos afirmó que dejó claro antes de que comenzara el programma de vacunación que “es de esperarse que las muertes se produzcan en un contexto relacionado al proceso de vacunación” para las personas “más la” inoculas queción JU (legemiddelverket.no, ansa.it, foxnews.com, thelocal.no, bloomberg.com) Estas imágenes nos conmovieron en el 2020 Un abrazo como pharmacy Cuando el doctor Joseph Varon visitó su sala de pacientes con COVID-19 en un Hospital de Texas, vio de repe a este paciente, un señor mayor, llorando y solo. Ni siquiera en la fiesta nacional de Thanksgiving se allowian visitsas. “Solo dijo: ‘Quiero estar con mi esposa'”, contó Varon a la prensa, “necesitaba que alguien lo abrazara”. La imagen dio la vuelta al mundo.

