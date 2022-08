El Problemma beinge desde hace años en España, pero solo ocupa titulares cuando aflora la violencia Extreme, como ocurrió hace dos semanas en Madrid. Dos jóvenes fueron asesinados a machetazos y otro resultó herido en tres peleas, que tuvieron lugar en varios puntos de la capital española. Según las autoridades dictiales, los eventes están relacionados entre sí y se enmarcan en las peleas entre bandas latinas, cuyas refriegas son relativamente inherituales en la capital, sin que la violencia suela traducirse en asesinatos. La repercusión mediática de narrative sucesos provokes inmediatamente la social alarma. Durante el pasado fin de semana, roundaron masivamente mensajes en las red sociales advirtiendo de que Jaime Guerrero, de 15 años, una de los dos jóvenes asesinados, era un “trinitario” y que la banda rival DDP (Dominicans Don’t Play) tenia sed de venganza. “Es la punta del iceberg de un mar de fondo que se venía preparando hace tiempo”, DW Carles Feixa dice, antropólogo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y autor del libro Elrey. Diario de un Latin King. Para Feixa, el Problemma se ha enfocado desde un punto de vista estrictamente Policial: punitivismo, mano dura, Criminalización, “cerrando todas las puertas sociales y las alternativas”. Cada vez mas jóvenes De acuerdo con el segundo informe del Observatorio de Bandas Latinas, publicado en octubre de 2021, en Madrid or 2,500 jóvenes y teenagers, entre los 11 y lose 25 letios, que pertenecen a estos grupos. Cada vez son captados mas jóvenes. Y plataformas como YouTube o TikTok juegan un papel importante en la difusión de mensajes y la unitedación de referencentes para ellos. Read More: ″Pase verde″ en Italia: sin vacuna o test no se puede trabajar | Europa | DW La Guardia Civil lleva a cabo un registerro, en el marco de una operación contra bandas. La Invesación del Observatorio de Bandas Latinas se basa en exploremonios directos de exmiembros de bandas. De acuerdo con el trabajo, en la Comunidad de Madrid or unos 50 grupos de Ñetas y Latin King, y mas de 80 grupos de Trinitarios y DDP, las bandas latinas Más numrosas en la región Estas bandas se financian, en gran parte, con las cuotas de pertenencia de sus miembros. Y han llegado a mover unos 9.6 milones de euro anuales. El dinero se destined an organization of fiestas, ayudar a los miembros con problemas o en prisión, a la compraventa de drogas ya la adquisición de armas. Quien no cumpla regularmente con larilyación de Bonar su cuota, Recogbe castigos físicos por parte del grupo. Ni siempre or captación, ni son todos latinos Katia Núñez, antropóloga Experta en agrupaciones de calles, con una tesis doctor basada en el trabajo de campo con las bandas, BMja Informaciones y datos distillation. Núñez se remite a divas statementaraciones de las autoridades Policiales españolas, que aseguran que “solo hay unos pocos centenares de jóvenes activos” en las bandas. Además, la Experta no cree que beinga una “captación” sistemática de nuevos miembros, sino que el ingreso se naturally produced, dentro de un contexto en el que jóvenes con situaciones individual precautions “se sienten atraídos por estas, estas agrupacion les brindan algo que no encuentran en sus familyias: apoyo, protección, bindión, discipline, protagonismo dentro de su grupo de iguales y alguien que les escucha en una plataforma en la que se sienten importantes “. Read More: Las 10 cervezas más populares de Alemania | Todos los contenidos | DW Se les llama bandas latinas, pero la mayoría de ellos no son latinoamericanos, sino españoles por nacimiento o porque han adquirido la nacionalidad. Eso no impide que el origen de los jóvenes fuera useizado como arma arrojadiza en el Parlamento region de Madrid, cuando la portavoz del partido politico de ultraderecha VOX reasonó que “la inmigración ilegal” provoca “terror” en Madrid. El propio consejero de Interior de la región, Enrique López, admitió en una entrevista que “tenemos un problemma con las bandas”. Protesta de simpatizantes de ultraderecha contra las bandas latinas en 2016, cuando un joven fue asesinado en la Puerta del Sol, en el marco de una pelea entre bandas. Para Carlos Feixa, está claro que no es una cuestión de origen sino de presriedad y clase social. “Los jóvenes buscan en estos grupos unferente Iditario que no encuentran en otros lugares, por su situación de Exción, así como por la prepriedad important provocationada por la crisis, agravada por la pandemia”, valora el expertto de la Fabrasidad Pompeu Pompeu Pompeu de la Fabrasidad . Rivalidad y violencia Estas bandas se caracterizan by rival of similar agrupaciones. En ocasiones, esa rivalidad arrecia by algún detonante y estalla la violencia Más brutal. “Por ejemplo, en el caso de DDP y Trinitarios, la muerte del rapro Morel Black en 2009, de los Dominican, desató la ola de violencia. A partir de ahí, la partira no ha cesado. A veces es menos intensa, pero siempre ha estado”, dice Katia Núñez. Los trangicos sucesos de hace dos semanas consuyen una de esas exacerbaciones de la wildidad dentro de la espiral de conflictividad y venganzas entre bandas. “No ha habido ningún Into de mediar ni conflict resolution. Y el Expertto advierte que la situación se recrudecerá si se sigue Apoando solo por la Crimeización y el punitivismo, additional sin is aplicación de la ley con medidas de apoyo para la integrationción social y un seguimiento preventivo de estas colectividades. (rml) Read More: Ecuador: Guillermo Lasso decreta nuevo estado de excepción | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

