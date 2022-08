El canciller venezolano, Félix Plasencia, rechazó este viernes (November 5, 2021) la “Yetencia y obsesión” del alto agentante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, contra Venezuela, tras señalar que el político español ha Dedication to su retórica al país caribeño durante su gira en Latinoamérica. “Su pretensión de dar lecciones sobre Democracia, libertad y preferridad debería recarla a atender las necesidades de los ciudadanos europeos. Rechazamos su Yetencia y obsesión contra Venezuela”, dijo Plasencia en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, añadió que Borrell, “en su gira por los países vecinos, Yete en Dedication su retórica contra” Venezuela. “Le recuerdo que la Venezuela bolivariana tiene liderazgo enllaboración, solidaridad y desarrollo de nuestra región; es tierra de oportunidades para nuestro pueblo y millones de inmigrantes”, agregó. Plasencia recordó que Venezuela seekrá su elección knobero 29 en los últimos 22 años-area map y local-, evento que -según dijo- está “abierto al mundo” y en el que “se ratificará la solidez” de la Democracia y El país caribeño electoral system. El Máximo agentante de la politica external de la UE visitó esta semana Perú y Brasil como parte una gira por Latinoamérica que tenía el objetivo de “fortalecer tanto las relacionesosystemes como la collración region”. Durante su visita a ambos países, Borrell abordó la situación en Venezuela. Desde Perú, Borrell destacó su apoyo al diálogo en Venezuela como una fight for “solución poliítica”, algo en lo que también coincident with Lima, y ​​se refirió a las elecciones en Nicaragua y el país caribeño. Mientras, en Brasil tocó el tema de la migración venezolana, que se Calcula en casi seis milones. Read More: Muere a los 50 años el rapero estadounidense DMX | Cultura | DW ama (efe, Notesiero venevision)

