El Gobierno de Venezuela culpó este jueves (16.06.2022) a la autoridad aeronáutica de Uruguay por impedir el sobrevuelo del avión de carga venezolano-iraní que, ante la Banición, tuvo que aterrizar en Argentina el pasado 8 de junio, donde re luego fueten por las autoridades de ese país. Venezuela “rechaza categóricamente el irresponsible manjo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana EMTRASUR, mientras que la aeronave se encontraba en el aire (…) ab , dice un comunicado de la Cancillería. La tripulación, Continúa el escrito, “se vio started a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combusable reglamentario, poniendo en Tomb riesgo la vida de la tripulación”. El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que, una vez aterrizada en Argentina, la aeronave contaba con 17,000 litros de flammable, “muy por debajo de lo recomendado por el Procedureimiento Operacional estandarizado de EMTRASUR, el cual está establecido en 20,000”. El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y realmente pertenece a EMTRASUR, filial piety del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Venezuela, señala el comunicado, considered unacceptable lo ocurrido y exige a las autoridades del Gobierno uruguayo explicaciones sobre este “terrible hecho”, y Aboga por los “Principios de seguridad, fraternidad y hermandad que han guiados relacion” entre ambas nacimente las relaciones entre ambas nacimente. “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad aeronáutica internacional esta lamentable acción que pudo haber ocasionado una tragedy, pérdidas humanas y daños para ambas naciones, además de violar de manra textalarrante las manra flaglarrante las “. La polémica by el avión detenido La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedureente de México, previa lifta en Venezuela, con Destinyno al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y dos dias Desués seekgó para ir a Uruguay a flammable cargar, pero aterrizó nuevamente en el aeropu argent porque vecino no habilitó su aterrizaje. En Argentina, las petroleras no cargan flammable al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos. Read More: Israel afirma que derribó tres drones del Hezbolá libanés en el Mediterráneo | El Mundo | DW La Justicia argentina lleva adelante una Invesación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el startrismo internacional, ya que una de sus integration, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre que un miembro de las Fueraria Guardias , Defda by Estados Unidos como una Organiaciónurusa. La Justicia retiró los pasaportes de los 19 miembros de la tripulación, impidiendo su salida del país, e incautó el avión para obtener Más datos sobre qué hacían estas personas en Buenos Aires. ama (efe, afp)

