Una avioneta que se estrelló el ábado (May 14, 2022) sobre una de los puentes de acceso a Miami-Beach, en Florida, Estados Unidos, Impactando una de los automóviles que circleaban, dejó una persona muerta y cinco heridas, en dos de ellas estado critico, confirmaron las autoridades. Aunque en un inicio las autoridades Informaron solo de seis heridos producto del siniestro, en una rueda de prensa el startamento de comunicación de la Policía de Miami-Dade confirmó que una persona falleció. Las autoridades señalaron que dos de los heridos se encuentran en estado critico. Los heridos de gravedad fueron transportados al Ryder Trauma Center, del Jackson Memorial Hospital, de Miami, mientras los demás fueron trasladadas a Hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro la vida. Aeronave se incendió “Tres socorristas del Departamento de Bomberos de Miami-Dade comenzaron a ayudar a los pacientes mientras el avión settinga en llamas, además de un vehículo que fue golpeado por el avión”, detalló por su parte Erika Benítez, portbeoz De acuerdo con la Información of Justice, una de los vehículos que circleaban pasado el mediodía delábado por el puente fue Impactado de frente por la avioneta. En ese vehículo iban una mujer y dos niños pequeños que están siendo tratados por lesiones que no ponen en peligro la vida, añadió la Policía. La avioneta de un solo motor se incendió dejando una columna de humo negro, lo que llamó la atención, junto con el sonido del Impacto, de transeúntes y bañistas de la zona que tomaron imágenes del siniestro con sus teléfonos. Read More: México prohíbe el doblaje de películas en las salas cines | México en DW | DW Tras sofocar el incendio, los bomberos Informaron que se tomaron las medidas relevantes ante el derrame de flammable. Imágenes transmitidas en el portal de la televisión local NBC6, aparentemente tomadas desde un teléfonoóvil, mostraron al aparato envuelto en llamas mientras una Decena de runningores que transitaban por la zona bajaban de sus autos displaymente asustados. Aparato perdió potencia l coincidentally ocurrió en Haulover Inlet Bridge, una de los puentes que comunican con la isla de Miami Beach, confirmaron las autoridades. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el aparato era un Cessna 172 de un solo motor que perdió potencia antes de estrellarse en el puente, 5 mila (8 km) from unas al este del aeropuerto de Opa-Locka, pasado el mediodía . Tres personas se encontraban a bordo del aparato, regió el channel Local 10 sin que se tengan Cantias de su Ididad. Según la FAA, el avión había partido del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (al norte de Miami) y se dirigía al Aeropuerto Internacional de Key West cuando ocurrió el accident. jc (efe, NBC 6 South Florida, El Nuevo Herald, Telemundo 51)

