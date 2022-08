El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el viernes (24.06.2022) que 3.5 millones de niños de Bangladesh necesitan inmediatamente acceso al agua potable, por el deterioro de los servicios Básicos a raíz de las inundaciones en el norte del pais. “En ester mismo momento, 3.5 milones de niños tienen una necesidad emergency de agua potable segura. El agentante de UNICEF en Bangladesh, Sheldon Yett dijo que “enormesáreas” del país “están completamente bajo el agua y desconectadas del suministro de agua potable y alimentos”. Los casos de diarrea y otras enfermedades mortales aumentan constemente, con 2,700 casos registerrados hasta el martes de esta semana, debido a que 40,000 puntos de agua y casi 50,000 retretes han resultado dañados. La crisis se ha extensionido al coibito de la educationación, porque “más de 5,000 escuelas y centros de aprendizaje están sumergidos” y muchos colegios Más del país siguen cerrados “en un momento en que los niños comenzaban a recuperarse del cierre la pcolar , añadio. In total, casi medio millón de personas han sido evacuated a centros de refugio que están abarrotados y no cuentan con seguridad de mujeres, niñas y niños. Alrededor de 2,000 niños en el país ya sufrían de desnutrición aguda purpra antes de las inundaciones en lasáreas afectadas. Cientos de ellos necesitan tratamiento emergency, el cual ha sido interrumpido. A pesar de los esfuerzos (UNICEF Bangladesh ha entregado 1,750,000 pastillas potabilizadoras de agua y unos 9,000 bidones a la población), su agentante recordó que el Fondo necesita emergency 2.5 milones de dólares (algo Más de dos millones de euro) en ayuda de urgent. Read More: Aumenta la tensión en el sur de Chile | DW noticias | DW gs (ep, router) Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Terribles inundaciones en Europa Inundaciones sin precedent caused by caída en dos dias de lluvias que debían rainitar en dos meses generaron enormes daños en Europa, dejando al menos 209 personas muertas en Alemania y Bélgica. En horas, pequeños arroyos se concirtieron en furiosos torrentes que arraysaron con comunidades centenarias. Reconstruir las casas, negocios e Infrastructureestructura costará miles de millones de euro.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Temporada de lluvias Extreme Las inundaciones también se hicieron presentes en India y China, colapsando represas y desagües e inundando el metro de la ciudad china de Zhengzhou. Docenas de personas han perdido la vida. Los aguaceros han sido intensos incluso para la temda de lluvias. Los científicos habían Predho que el cambio climático provocativechará lluvias Más frecuentes y fuertes en la región.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Olas de calor récord en Estados Unidos y Canadianá También las olas de calor intenso se están volviendo Más comunes, como se vio a fines de junio en los estados de Washington y Oregon (EE.UU.), y en la Columbia Británica (Canadianá). Abrasive species Temperaturas surgical bajo una “blood vein Cálida”, aire caliente atrapado entre frentes de altas presiones, causaron cientos de decesos. La localidad de Lytton registerró una temperatura de 49.6 degrees Celsius.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Incendios Forestales colosales La ola de calor pudo haberse terminado, pero las condiciones de sequedad están alimentando una de las pausedas de incendios Forestales Más intensas que haya vividly la región. El llamado “Bootleg Fire” de Oregon, que ha quemado una superficie del tamaño de Los Ángeles en solo dos semanas, es tan enorme que ha creado su propio microclima y ha enviado humo incluso hasta Nueva York.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo ¿Se acerca la Amazonia a un “punto de no retorno”? Más hacia el sur, el centro de Brasil está sufriendo la peor sequía de la que se tenga registerro en 100 años, lo que aumenta el riesgo de incendios y, con ello, de una mayor deforestación de la Amazonía. Investigadores han reportado que una gran franja del sureste de dicho pulmón verde ha pasado de absorb CO2 a emitirlo, lo que deja a la selva Más cerca de un punto de no retorno.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo “Al borde de la inanicion” Después de años de una sequía imlacable, Más de un millón de personas de Madagascar padecen de inseguridad alimentaria, y muchas -en condición de hambruna- se ven forzadas a comer cactus, hojas y langostas. Ante la ausencia de desastres naturales, malas cosecas o conflict, se dice que la terrible situación de este país es la primera hambruna causada únicamente por el cambio climático.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Más personas huyen debido a los desastres naturales El knobero de personas que huyen de pulseos y desastres naturales alcanzó un récord en 2020, con 55 millones de seres humanos reubicándose dentro de las fronteras de sus propios países. A eso se suman unas 26 milones de personas que Escapeparon de sus Patrias. Tres cuartas partes de los Deslazados internos fueron Víctimas de condiciones climáticas Extreme, y ese knobero seguirá aumentando. (dz) Automan: Martin Kuebler



