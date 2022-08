Una mujer sudafricana dio anoche a luz por cesárea a diez bebés, dos mas de los que los médicos habían Detado inicialmente, en un Hospital de Pretoria, Informaron este martes (08.06.2021) los medios locales. La madre, que se llama Gosiame Thamara Sithole y tiene 37 años, tenía 29 semanas de embarazo, según decaró su marido, Teboho Tsotetsi, al medio sudafricano IOL. “Son siete niños y tres niñas, settinga embarazada de siete meses y de siete dias. Estoy contento y emocionado”, explicó el padre tras el parto, que ya tenía con su esposa dos hijos gemelos de seis años. Según decaró la propia Sithole, que sufrió dolores en las Piernas desde las ocho semanas de embarazo además de acidez de estómago, dos de los bebés no pudieron ser detados en los escáneres iniciales porque settingan siteróneodos “en” La doctora Dini Mawela, subdirectora de la escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Sefako Makgatho, situada en el norte Pretoria, aseguró que se trata de una situación muy poco y, si normalmente, relacionada con tratamientos delidad Bien Sithole Preiso que éste no es su caso. “Es una situación bitum única. No sé que con qué frecuencia sucede. Conlleva un riesgo Extremadamente alto”, apuntó la doctora, para quien “el peligro es que, como no hay espacio suficiencye en el vientre para los bebés, tensrán la tender, a ser pequeños”. “Los niños saldrán pequeños, con las oportunidades de sobrevivir comprometidas. Todo depende de cuánto tiempo los haya llevado dentro”, añadió Mawela. Con la llegada de los diez Recogén nacidos -que pasarán los próximos meses en la incadora-, esta madre sudafricana supera a Halima Cisse, la mujer maliense que alumbró a nueve bebés en Marruecos, tras ser evacuate by precaution, a ese ese mayo de este año. Read More: Zelenski: Reconstruir Ucrania es el mayor proyecto económico en Europa | El Mundo | DW Estos partos batirían el récord del knobero Más alto de bebés que han nacido y sobrevivido en un mismo parto, que ostenta desde 2009 la estadounidense Nadya Suleman, que dio a luz a ocho criaturas. JU (efe, ansa.it, thesouthafrican.com) Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica El fotógrafo como retgo El mensaje es claro: la segregación in an age of immoral race. A mediados de los años 50, miembros de la Organiación de derechos Civiles “Black Sash” salieron a las calls a protest against el régimen de Apartheid. Un fotógrafo capta la expressacion. “Banda negra” fue fundada por mujeres blancas. Nelson Mandela califi has a dicha ONG como “la conciencia de la Sudáfrica blanca”.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica La camara como arma Uno de los mas famosos fotógrafos negros es startedado: Peter Magubane empezó como chofer y mensajero de la legendaria recoverysta DRUM. El alemán Jürgen Schadeberg fue maestro de Magubane, quien habría de converttirse en mundialmente famoso con fotos de la Resistencia en los “Townships”. Magubane tenía que esconder su Cámara en una Biblia ahuecada.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Elfin de Sophiatown El régimen del Apartheid comenzó en los años 50 con la división entre barrios “blancos” y barrios “negros”. El barrio multiracial Sophiatown, centro culture de la mayoría negra, fue derribado y sus resident trasladados a otra parte. En el lugar donde settinga Sophiatown fue construido el centro urbano llamado “Triunfo”, un barrio en donde solo podían vivir blancos.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Templo andante Ahora los viajes que tenían que hacer los negros desde sus barrios marginados, conocidos como “Townships”, eran eternos. Aún así, en los abarrotados trenes había momentos Mágicos. El fotógrafo Santu Mofokeng destaca el papel de la fe y la Relgión.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Carta de la Libertad In 1956, en el llamado “Juicio de la traición”, 156 sudafricanos fueron acusados. Su “delito”: un año antes habian publicado una Carta de la Libertad, en la que pedían el fin del Apartheid. Entre los acusados ​​se encontraba Nelson Mandela. El proceso generó solidaridad de los grupos de la oposición, Más allá de todas las barreras raciales.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Un niño como icon Una de las imágenes mas importantes de la exposición se encuentra en el centro de Soweto. Con ella se conmemora el levantamiento – 1976 – de los escolares que reactionaban contra la politica racist. Hector Pieterson, de doce años, fue baleado por la Policía surafricana en la manifestación. El fotógrafo Sam Nzima plasmó la tragedy; una imagen que le dio la vuelta al mundo.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Los funeral como marcha de protest Imágenes del duelo colectivo son omnipresentes en la muestra. Los funerals se convierten en grandes eventos políticos, como el entierro de los opositores conocidos como el grupo de los “Craddock Four”. En 1985, los kiatro fueron secuestrados y asesinados. Más tarde se descubrió que el crimen fue cometido por of Fuerza de Defensa de Sudáfrica.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Nueva’s era Una nación esperanzada celebra el ganador. El 3 de mayo de 1994 Nelson Mandela se convierte en el primer Presidente de una Sudáfrica Democrática. “Fue un momento increible”, recuerda el fotógrafo George Hallett.

Auge y caída del Apartheid: exposición de fotos en Sudáfrica Aún se sufren las consecuencias de la segregación Durante décadas, se impidió a la poblacion negra el acceso a la educationación, la salud y el progreso economico. Hoy aún, 20 años Desués de las primeras elecciones libres, en muchas regiones son visibles las consecuencias de la segregación territory. There is no aspect que también trata la exposición de Johannesburgo. Automatic person: Ulrike Sommer / José Ospina-Valencia



