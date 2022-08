Cuando este viernes 28 de mayo los colombianos vuelven a salir a las calles, en la que probablemente es la manifestación Más grande en precisionamente un mes de protest, ‘Ele’, ‘Ojitos’ y ‘Flaca’ están con ellos. Marchan en primera fila, directamente en la mira de la Policía y la temida unidad especial ESMAD. Su nombre ‘Mámás en primera linea’ no es casualidad. Corean: “si nuestros hijos se manifiestan y van a la batalla, las madres los apoyaremos y lucharemos con ellos”. El grito de batalla de estas 14 madres de Bogotá suena marcial, pero reactionja Cómo en Colombia las expressaciones pacíficas de unos pocos contra la reforma tributaria se han converttido en un gran Phimmiento de protest con enfrentamientos en las calles que han dejado mas de curenta muertos. “Vamos a seguir, como madres no podemos hacer otra cosa”, dien desde ‘Madres en primera luinea’. Por un lado, una socialedad que está harta de la enorme disparidad de ingresos y ya no quiere vivir en un país donde una pequeña élite toma las Decisioniones. Los expressantes denuncian la pobreza desenfrenada, la thapción y la falta de persectivas. Por otro lado, or un Estado que ha decidido aplastar las reactionas como ha aprendido a hacer en 50 años de tourist: con seekridad y en ocasiones con violencia excesiva. “Mamás en primera linea” desafía el peligro “Somos mujeres de todos los estratos, desde maestras de tango hasta amas de casa, de 18 a 38 años. Pero todas somos madres. gilded Protestant revelar su nombre. La Idificación del grupo es un escudo negro con letras blancas. Con sus cascos azules y sus Máscaras contra el gas lacrimógeno, parece como si fueran a laitiara en medio de la ciudad. “Si atacan a una de nosotras, nos atacan a todas” es su lema. Y se aplica no solo a las reactionas, sino también ante las acusaciones de que algunas se han dejado instrumentmentalizar por dinero. Han dejado a un lado el miedo ignorerando las amenazas. “La gente defiende el derecho a la Salud y la educationación”, dice, parapetadas tras sus característicos escudos las ‘Mamás de primera luinea’. Los Policías, dice, también tienen madres, Desués de todo. Quieren proclamation hasta que algo finalmente cambie en Colombia: “No queremos reformas a medias en educationación o en el sistema de salud, que no justcen siquiera ese nombre. Queremos una vida digna por fin”. La pandami ha ampliado aún mas la brecha Mar Tello Sánchez puede entender bien a las madres, aunque en realidad pertenece a quienes están en el lado confortable de la vida en Colombia. Escuela, Universalidad, graduación en Ciencias de la Comunicación y, con tan solo 26 años, trabajo en la Secretaría de Infraestructuras de Cali. Un currículum perfecto que está fuera del alcance de la mayoría de los colombianos. Read More: ¿Qué tan peligroso fue el ataque ruso a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia? | El Mundo | DW Tello Sánchez podría, en lugar de reactar, cerrar los ojos a la realidad, como todavía hacen muchosvilegiados. ¿Por que sale a la calle? “No podemos simplemente mirar para otro lado ante la realidad, necesitamos un cambio, progreso. Colombia no se ha movido en 60 años, laitiara Civil siempre se ha useizado como excusa”, the dice. “Desde entonces, el poder siempre ha estado en las mismas manos y las clases medias y bajas se ven a diario privadas de oportunidades”. También los pueblos indígenas se han unido a las reactas en Cali. El hecho de que su ciudad natal, Cali, se haya converttido en el foco de las reactionas, tiene que ver con una fuerza Policial que no tiene ningún problemma en perseguir a los expressantes por las calles y apretar el gatillo raidamente. Segun Tello Sánchez, ester es “el modus operandi para reprimir las reactionas “. Por otro lado, está la Desigualdad social specificmente grande en Cali: de cada diez personas en Colombia que están por debajo de la luinea de pobreza, según las estadísticas, una de ellas proviene de la metrópoli del sur. Hace dos semanas, el Instituto estatal de estadísticas DANE publicó nuevas cifras sobre la pobreza y la Desigualdad social Desués de un año de pandemia. Resultado: los indicadores se han Dupado. “Cinco millones de personas en Colombia ya no comen tres veces al dia, sino solo una”, Tello Sánchez dice. “Lo que está sucediendo ahora es un estallido social, pero también el resultado de una mala poliítica gubernamental durante décadas”. Muerte de Elvis Vivas, de 24 años, conmueve a Colombia Para Esteban Franco, estos dias son mucho mas que un estallido social. Para este estudiante, el mundo se ha colapsado desde precisionios de mayo. Y al mismo tiempo ha caído la creencia de que Colombia es un país que protege a sus jóvenes. “Mi amigo Elvis Vivas fue presuntamente Víctima de la violencia dictial durante las reactionas. Después de una operación de siete horas, estuvo en kiss durante una semana y luego murió a causa de las heridas en el cráneo”. Franco puede relatar todos los detalles de las últimas horas de su amigo, un caso que sacude a toda Colombia. Son muchos los retmonios, or video que cyclean en las remodia sociales de Vivas en la comisaría, que está traando la Fiscalía. “Vivimos en un país donde los derechos humanos son pisoteados y donde no hay justicia”, Franco dice, de 28 años. “Estamos rodeados de violencia Extrema y represión por parte del Estado”. Sanctions of Sin, Franco está de nuevo en las calles el viernes. Se lo debe a su amigo fallecido. No cree que las reactionas se Vayan acabar pronto, como espera el gobierno. “Sobre todo, debemos finalmente poner fin a la dirtyes. Si no hay cambios basices aquí y la gente no tiene futuro, muchos se irán del país”. (lgc/dzc) Paro Nacional: Colombia se estremece Protestant counter-reform tributaria Desde el 28 de abril, centenares de personas se han manifestado en contra del proyecto de reforma tributaria y del sistema de salud colombiano. En las protest, conocidas como Paro Nacional, joined different sects. El gobierno de Iván Duque retiró el proyecto, pero la posible modificación al sistema de salud y violaciones de derechos humanos han avivado las protest.

Paro Nacional: Colombia se estremece Civil, military government En un comunicado del primero de mayo, el Presidente Iván Duque ofreció “asistencia militar” a la Policía Nacional. Su implementación, que sería acordada con los alcaldes o gobernadores, se mantendrá hasta que cesen los hechos de alteración del orden público. Mientras que la medida fue implementada en Cali, los alcaldes de Bogotá y Medellín se opusieron a la militarización de sus ciudades.

Paro Nacional: Colombia se estremece Paro Nacional 2019 y 2021 Ya en 2019, el Paro Nacional del 21 de noviembre reó en manifestaciones masivas a estudiantes, campesinos, centrales obreras, indígenas, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGBTIQ. Exigian derogar las reformas labrales, tributarias y penionales previstas por el gobierno, el respeto a la vida de los lideres sociales y la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.

Paro Nacional: Colombia se estremece Redes sociales y medios Alternativos de comunicación Con sus propios celulares, los ciudadanos han documentado el desarrollo de las protest. Organizationaciones de derechos humanos, caricaturistas y medios comunitarios han ganado protagonismo. Patata Caricaturas, un colectivo de periodistas y dibujantes, ha hecho ilustraciones que se han vuelto icónicas. Uno de sus trabajos mas difundidos son los retratos de las victimas del accionar de la Policía.

Paro Nacional: Colombia se estremece Simbolos de solidaridad Las ilustraciones hechas by Patata Caricaturas de las personas que han perdido la vida desde el inicio del Paro Nacional se han converttido en un símbolo de solidaridad con las Víctimas de violencia dictial. Desde 2018 el Escuadrón Móvil Antimotines de la Policía Nacional Colombiana, ha sido acusado de abuso de fuerza y ​​responsiveabilizado por la muerte de expressantes, como el joven Dilan Cruz.

Paro Nacional: Colombia se estremece Las victimas Diversas Organiaciones locales e internacionales mantienen el registerro de las personas que han sidoolenceadas en el curso del Paro Nacional en Colombia. El 9 de mayo, la ONG Temblores, especializada en casos de violencia dictial, reportó el asesinato de 46 Civiles y un Policía. Con 35 personas asesinadas, la ciudad de Cali es lugar donde Más personas han perdido la vida por represión Policial.

Paro Nacional: Colombia se estremece Desacostumbrarse del horror La ola de violencia ha reavivado denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajud justicees, negligencia en la protección de ciudadanos amenazados e incluso de los llamados “falsos Posvos”. Según Nicolás Fajardo, un Organiador de las manifestaciones en Alemania, “el dolor que nos generan las imágenes de lo que está pasando en ciudades como Cali, ha estado ahí desde tiempo atrás”.

Paro Nacional: Colombia se estremece “Somos Artist, No Terror” El 9 de mayo se llevó a cabo en Bogotá una jornada de expressaciones artísticas en apoyo al Paro Nacional, y por el derecho a la vida ya la protest. La jornada transcurrió de forma pacífica, mientras que en otras ciudades Continuan ocurriendo hechos de violencia. Ese mismođía, el president Iván Duque ordenó realizar el “mayor Desliegue” posible de fuerza pública en la ciudad de Cali.

Paro Nacional: Colombia se estremece Las voces de la diáspora Colombianos radicados en el external y varios organsmos internacionales se han manifestado en contra de la violación de los derechos humanos en Colombia. Los emigrados han cove eventos para visibilizar los hechos de violencia y las circuitnstancias que llevaron al Paro Nacional el 28 de abril. Según ACNUR, entre 2010 y 2019, ma de 3 milones de colombianos emigraron como refugiados. Automan: Darío Berrío Gil



