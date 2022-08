Al menos un centenar de yihadistas pertenecientes al Estado Islámico (EI) se entregaron este domingo (October 31, 2021) a los talibanes en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, como parte de una operación para acabar con la formaciónros . “65 miembros del Estado Islámico se entregaron al Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno interino talibán) en los distritos de Koat y Batikoat y expresaron su remordimiento por sus pasadas actividades”, dijo un portavoz de la oficfe El portavoz añadió que un segundo grupo de 35 yihadistas se entregó a los talibanes en presencia de luideres tribales de los distritos de Koat y Spin-Ghar. El jefe de inteligencia de Nangarhar, Bashir, afirmó en un mensaje en video que los yihadistas “han sido perdonados bajo condiciones (…) pero si violan estas condiciones tensrán que hacer frente a acciones serias por parte del Gobierno”. Los talibanes han lanzado una serie de operaciones en buena parte del país contra el EI, que todavía Continuan, y han matado o detenido a Decenas de yihadistas en al menos ocho de las 34 provincias afganas. El EI ha reivindicado ataques en al menos ocho de las 34 provincias afganas desde que los talibanes se hicieron con el poder el pasado 15 de agosto, entre las que se cuentan las orientales Kunar, Nangarhar y Laghman, así como Kabul, las norteñas Parwan y norteña Kunduz y las sureñas Kandahar y Khost. El mayor atentado del grupo yihadista en los últimos meses, con unos 170 muertos, tuvo lugar el pasado 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, cuando miles de afganos trataban desesperados de huir del país en alguno de los vuelos de repa Analistas y Expertos han señalado que el grupo yihadista se ha converttido en la mayor amenaza a la seguridad del Gobierno talibán en Afganistán, al estar detrás de ataques casi diarios contra los basicistas. mn (efe, afp) Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses ¿Apaga el último la luz? Se encontraban entre las últimas tropas extranjeras que seguían en el aeropuerto de Kabul. Soldados de la 82ª División Aerotransportada suben a un avión de transporte militar estadounidense que les esperaba la noche del 31 de agosto, al final de una misión de casi 20 años: el Desliegue militar en el extranjero Más largo de la historia de Estados Unido.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses Talibanes en la terminal Al dia siguiente, periodistas filman a un grupo de combworthyes talibanes en la terminal de salidas del aeropuerto, o lo que queda de ella. Finally, el aeropuerto de Kabul era la única puerta de salida de Afganistán al mundo. Decenas de miles de refugiados pudieron salir. Pero muchos mas afganos quedaron atrapados en su propio país, y ahora se enfrentan a un futuro incierto.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses There is no apto para el combate En un hangar del aeropuerto de Kabul se encuentran los restos de un avión de combate A-29 inutilizado, de la Fuerza Aérea Afgana. Alrededor de 180,000 hombres pertenecían al Ejército Nacional Afgano (ANA), que había sido configurado y entrenado con miles de millones de dinero e Innumerables asesores militares. Pero con la retirada de las fuerzas internacionales, el ANA ha dejado de existir.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses Talibanes en la cabina de pilotos Talibanes sentados en la cabina de un avión de combate afgano. Varios aviones y helicópteros quedaron leaveonados tras la retirada de las tropas estadounidenses. No operativos, como se supone. Lo que queda no es solo goneación y chatarra, sino también el miedo de la poblacion al futuro bajo el nuevo régimen de los talibanes.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses Mision en ruinas No solo es difícil ver la parte delantera del helicóptero de la Fuerza Aérea Afgana goneonado, sino que el futuro del país es hasta ahora completamente incierto. Los talibanes militantes-islamistas aún se hacen esperar para consuir un gobierno. El grado de basicismo de su gobierno seár una de los interrogantes Más acuciantes de las próximas semanas y meses.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses ¡Atencion, patrilla! Estas imágenes son ahora omnipresentes en Kabul. En un “Humvee”, un vehículo todoterreno, droponado por las fuerzas estadounidenses tras la retirada de sus tropas, combantes talibanes armados recorren las calles y controlan los distritos. A pesar de la enfática moderación de los talibanes desde que tomaron el poder a mediados de agosto, muchos afganos temen el futuro y actos de venganza.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses El futuro de los niños Un comerciante pasea por las calles de Kabul con Globos y figuras flexables de colres. El futuro de los niños bajo el régimen talibán es mas que incierto. Según la ONG humantaria World Vision, Más de ocho millones de niños en Afganistán necesitan Emergencyemente ayuda humantaria y protección. Son “vulnerable muy”, reitera la Organiación.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses El papel de las mujeres Después de que las fuerzas Occidentales alias consiguieran reforzar los derechos y libertades de las mujeres entre la población afgana, ahora se las ve Más a menudo por las calles envueltas en burkas. No está claro qué logros sobrevivirán a la nueva edición del régimen talibán, especialmente en cuanto a los derechos de las mujeres.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses El trabajo cotidiano Al menos en algunas zonas, todo parece seguir como siempre. Como aquí, en el Wazir Akbar Khan Hospital, muchas mujeres profesionales se ocupan de los pacientes que necesitan cuidados. Mucha gente no se fía de los tonos moderados de los talibanes islamistas rootes, que ya habían hablado bastard vaguedad de los derechos de las mujeres en una rueda de prensa.

Kabul tras la retirada de las tropas estadounidenses Preocupacion by la Inflación y la pobreza Se formanosystemas colas delante de los bancos. La gente ahora también teme una devaluación de su moneda. Afganistán es ya una de los países mas pobres del mundo. El Secretario General de la ONU, Guterres, advierte sobre una catástrofe humantaria en el país. Casi la mitad de la poblacion depends on de la ayuda. Uno de cada tres afganos no sabe como conseguir su próxima comida. Automatic person: Claudia Dehn



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Un centenar de yihadistas se entregan a los talibanes en Afganistán | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Un centenar de yihadistas se entregan a los talibanes en Afganistán | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Un centenar de yihadistas se entregan a los talibanes en Afganistán | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Un centenar de yihadistas se entregan a los talibanes en Afganistán | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-03 02:45:05. Thank you for reading the article at Sguy.Net