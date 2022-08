Ülkeler AstraZeneca aşısı için önlem alıyor – DW – 09.04.2021

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olma ihtimalinin bulunmasına rağmen koronavirüs salgınına karşı aşının yararının risklerinden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, aşının kullanılmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunmasına rağmen ülkeler önlem almaya başladı. Bazı ülkelerde aşının belirli yaşın altındaki kişiler için kullanımı askıya alındı. Alternatif aşı arayışı Aşı kampanyasını büyük ölçüde AstraZeneca aşısıyla yürütmeyi hedefleyen Avustralya’da hükümet 20 milyon doz BioNTech / Pfizer aşısı almak için düğmeye bastardı. AstraZeneca’nın 50 yaş altındaki kişiler için kullanılmayacağını açıklayan Avustralya, cuma günü Pfizer ile anlaşmaya vardıklarını huyurdu. Daha önce Pfizer’dan 10 milyon doz aşı almak için anlaşma yapan Avustralya, yeni anlaşmaya göre yıl sonuna kadar şirketten 20 milyon doz aşı temin edecek. Avrupa’da ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya AstraZeneca aşısının gençlerde kullanılmaması tavsiyesinde bulunurken, İngiltere 30 yaşın altındaki kişilerin verdif bir aşı olması gerektiği. kinci dozda farklı aşı önerisi Hong Kong 7.5 milyon doz bim bim bim o dau AstraZeneca aşılarının sevkiyatını bu yıl erteleme kararı verdi. Lkede u anda Çin’in Sinovac aşısı ile BioNTech / Pfizer aşısı kullanımda. Filipinler ve Güney Kore de AstraZeneca’nın 60 yaşın altındaki kişilerde kullanımını askıya alırken devam aşı kampanyasını büyük ölçüde AstraZeneca ile yürüten Hindistan’da hükümet biuldruüten Söz konusu kurulda uzmanlar kan pıhtılaşması ile aşı arasındaki bağlantıyı araştıracak. Türeci ile ahin’e Yıldızlı Liyakat Nişanı verifyldi To watch this video, please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Halihazırda ilk dozu AstraZeneca ile yaptırmış kişiler ile ilgili de süreç belirsiz. Fransa’daki sağlık yetkilileri ilk dozu AstraZeneca ile yapılan 55 yaş altı kişilere, ikinci dozda Moderna ya da BioNTech / Pfizer aşısı yapılabileceğini belirtiyor. Reuters, AFP/DBN, SSB © Deutsche Welle Türkce

