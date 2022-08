La Rada Suprema, el Parlamento de Ukraine, prorrogó este domingo (May 22, 2022) by otros 90đas, hasta el próximo 23 de agosto, la ley marcial y la movilización general en el país, Desués de que hace unos dias el Presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Firmara los Correientes decretos. La aprobación del Parlamento fue por mayoría secureuta. Así lo comunicaron a través de sus channeles en Telegram digos lawladores, como el diputado de Golos (Voz), Yaroslav Zheleznyak, Informa la agencia Ukrinform. El mismo 24 de febrero, dia del inicio de laprisión rusa a Ukrainian, se impuso la ley marcial en el país hasta el 26 de marzo, que se prorrogó Desués en dos ocasiones by otros 30 dias, primero hasta el 25 de abril y luego hasta el 25 de mayo. También el 24 de febrero Zelenski firmó un decto que Introductionía la movilización general en Ukraine. El pasado miércoles el Presidente firmó los decretos sobre la prórroga del régimen legal de la ley marcial y el plazo de la movilización chung y expresó su esperanza de que la Rada Suprema apoyara esta Decisionión “en un futuro próximo”. No las falsas esperanzas “Nuestro ejército y todos los que defienden el Estado deben tener todas las herramientas legales para actuar con constancia”, dijo entonces Zelenski sobre la Extensión de las medidas. La ley marcial otorga poderes ampliados a las fuerzas armadas y restringe las libertades civiles, como el derecho a manifesto. La movilización chung, en tanto, supone que la poblacion maleina de entre 18 y 60 años no puede salir del país y debe estar preparada para combatir. La semana pasada, el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich justificó la Extensión por tres meses, señalando que no exist razón alguna para creer que laitiara habrá terminado en otoño, y que alertgar la ley marcial por solo un meshab, como falsas esperanzas a la ciudadanía. Las tropas rusas, que no lograron conquered Kiev ni Járkov, centran desde marzo sus ataques en el este de Ukraine. Las Fuerzas Armadas ucranianas han asegurado este domingo que, desde el inicio de la preferión, han muerto mas de 29,000 militares rusos. The invasions of Los, en tanto, no han realizado desde hace semanas las cifras de bajas desde el comienzo de lo que Rusia llama “operación militar especial”. DZC (EFE, AFP, Europa Press, dpa) Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Quiero volver a casa” Olexandra dejo Kiev el 23 de marzo. Ahora vive en Bergisch Gladbach: “Quiero volver a casa, pero todavía no puedo. A veces quiero dejarlo todo y volver a Kiev, aunque caigan bomas. Es difícil aquí en un país extranjero. Tenemos que salvar tantas vidas como sea posible en ello me ayuda a frontar la situación “.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Dios, déjame sobrevivir hasta mañana” Olexandra recuerda: “El 15 de marzo decidí irme. Una estación de metro cercana fue atacada. Me desperté porque las paredes de la casa temblaban. El 23 de marzo tomé el tren para ir a casa de un amigo en Lviv. Pero el 26 de marzo también cayeron bombas ahí y me senté en el escapeano penando: “Dios, déjame sobrevivir hasta mañana”. De Lviv fui primero a la República Checa y Desués a Alemania”.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania Olexandra bus has refugio en un aparcamiento subterráneo Olexandra cuenta los primeros dias de laitiara en un garaje: “Al tercer dia se acabó la comida. En algún momento incluso me faltaron las fuerzas para atarme el pelo. There is no había ducha”.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Quedé horrorizada” Olena repeató la región de Kiev con sus hijos el 10 de marzo. Ahora vive en Colonia. “Vengo de la región de Donetsk, Avdiivka es mi ciudad natal. En 2014 y 2015 estuvimos bajo fuego durante ocho meses. Y entonces llegó el 24 de febrero de 2022. Dios mio, no pené que volvería a haber inheritra, me quedé de horrorizada “.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania Fuga by peligro de muerte Olena cuenta sobre las dos primeras semanas de laitiara cerca de Kiev: “No había sellados rusos en el propio pueblo, pero sí muy cerca, en Bucha, Makariw y Borodjanka. Hubo un bombardeo ahí. Decidí empacar mis cosas y ha huir. Quedarigado y ha huir. poner en peligro la vida y la salud de mis hijos también “.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Nos quedamos en Alemania” “Nunca había estado aquí, pero es el único país al que quería ir. Me ayudaron a encontrar alojamiento. Me siento bien y segura aquí. Creo que nos quedaremos en Alemania. Los niños ya vanndengio apre he tambiénán. dos veces de la inheritra. Quiero que mis hijos crezcan en paz ahora “.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Mamá, me voy a morir ahora?” Tatjana dejó Járkov el 5 de marzo, ahora vive en Bonn. En Ukraine, pasó tres semanas bajo fuego con su hija. “Mi niña de diez años settinga muy asustada, lloraba mucho y preguntaba todo el tiempo: ‘Mamá, ¿me voy a morir ahora?”. También me daba miedo huir, pero no podía seguir mirando a mi niña en ese estado “.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania La hija de Tatjana en un bunker en Járkov Tatjana cuenta la huida de Járkov con su hija: “Después de cinco dias llegamos a Lviv. Desde ahí nos dirigimos a Polonia. Los Guardias fronterizos polacos fueron amables y nos dijeron que estábamos a salrasvo. niños, nos ratiocionaron comida caliente y todo lo necesario”.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Mi corazón está en Jarkov” Tatjana agradece a Alemania ya otros países europeos su ayuda: “Estoy a salvo, pero mi corazón está en Járkov, you know y mis amigos. Todas las noches leo las Notesias sobre ataques, muertos y heridos. Todas las a miñanas. y amigos, esperando que todo esté bien con ellos”.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania The amigos en Alemania Inna, de Odessa, dice vino a Alemania con su amiga Xenia para quedarse con unos amigos, les ofrecieron alojamiento provisional. Los hijos de ambas siguen asistiendo a las clases en lynea de sus escuelas ucranianas. Ellas dicene estar agradecidas con todos los que les ayudaron.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Lo peor es la incertidumbre” Xenia e Inna son de Odessa. “Vivimos en la incertidumbre porque no sabemos qué and a pasar Desués. Tenemos claro que tenemos que rectruir nuestro país. También está claro que no habrá puestos de trabajo, porque la economicía se ha estropeado. cuánto tiempo tardará y qué hacer ahora”, dice.

Entre la nostalgia y los nuevos comienzos: mujeres ucranianas refugiadas en Alemania “Yo tambien quiero ir a casa” Inna (en la foto) quiere volver a Odessa. Xenia añade: “Yo también quiero volver a casa. Aquí solo somos huéspedes. Pero mi marido sigue estando en contra de que vuelva. Aunque he estado a punto de irme varias veces, a pesar de la tourist. Nunca habría dejado si ciudad. mi marido estuviera conmigo, me sentiría diferente está en Odessa y patrulla nuestra calle “. Automatic person: Darina Meletina



