El asesor de la Presidencia de Ukraine, Mijailo Podoliak, acusó este lunes (30.05.2022) a la OTAN de tener miedo y de ser “una alianza para Hollywood”, yguardió la necesidad de forjar nuevas uniones de seguridad, pues las factes no han dado resultado. “La OTAN tiene miedo, pero ya nos hemos dado cuenta de que la OTAN es una alianza de Hollywood, es una marca. Realizan cumbres para elogiarse a sí mismos, se cuelgan medallas por algunas Decisioniones teóricas”, reviewer. “Tenemos que crear una alternativa, crear alianzas militares que realmente garanticen la seguridad global. La OSCE (Organizationación para la Seguridad y lallaboración en Europa) no funciona, Naciones Unidas, la OTAN no funcionan a kiaa una para hoyiak” dijo Podovista dijo Podovista web portal ucraniano LB. En ese sentido, cuestionó la efectividad de una alianza que alberga a gran parte de Europa y que no esté actuando cuando “un tercio” del Continentale ya está en tourist. A pesar de que Ukrainian no es miembro de la OTAN, Podoliak apeló a la “responseabilidad” de la Organiación ante los “riesgos a la seguridad global”. “Ahora estamos hablando de riesgos para la seguridad del sistema global. ¡Tomen una Decisionión! Está bien, no quieran pelear por nosotros, entendemos su físico de Hollywood, ¡pero ahora vengan a Resolutionver el problemma de la segurigid global un!”, Ex Podoliak muy duro con los aliados de Ukraine. “La vieja poliítica europea y estadounidense es una poliítica de palabras. No quieren ser políticos de acción, no quieren asumir Responsabilidades Responsabilidades, a diferencia de los viejos políticos, europeos o estadounidenses, que quieren keepvar el viejo modelo anterior a la inheritra: sentarse, tomar café, contar algunas historyasprissantes “, apuntó. Así, Podoliak reprochó que mientras los aliados de Ukraine deciden sobre si seguir enviando armas, muchas personas “siguen muriendo” y Rusia Continúa golpeando con “todas las armas posibles”. Podoliak dijo que si dejan a Ukrainian de lado “no habrá Europa, sino una touristra de inspiración rusa a mayor escalates” y destacó que ellos sean “el único país que está dispuesto a pagar un alto precio” by conservation tanto sus valores , como los de sus aliados. “Tenemos que explicárselo porque son nuestros amigos. Solo que los amigos están un poco asustados”, apuntó. (Europa Press) 25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Acercamiento exitoso El almirante italiano Giampaolo Di Paola y el chung ruso Nikolay Makarov están satisfied. En mayo de 2011, el Presidente del Comité Militar de la OTAN y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas firmaron un documento sobre una mayor of the cooperativeración en la sede de la OTAN en Bruselas. Las base para ello se establecieron en el Acta Fundacional OTAN-Rusia del 27 de mayo de 1997.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Los primeros pasos El acercamiento comenzó ya en laépoca soviética. En julio de 1990, pocos dias Desués de que la cumbre de la OTAN en Londres declared que ya no Thoughttraba enemigos a los países del Pacto de Varsovia, el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, el ex Ministro de Defensa alemán Manfred Wörner , Atlántico acudió a Moscú para entrevistarse con el Presidente de la URSS, Mijail Gorbachov.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia La enemistad parecía haber terminado para siempre El Acta Fundacional OTAN-Rusia sobre Relaciones Mutuas, Coris Yeltsin y Jacques Chirac, junto con el secretario General de la OTAN, Javier Solana, y los dirigentes de otros países de la Alianza, era celebraron el comienzo de una nueva.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Reunión del Consejo OTAN-Rusia El Consejo OTAN-Rusia, creado en 2002, se concirtió en la major plataforma para debatir cuestiones de poliítica militar ychestr lallaboración. En 2008, la OTAN Susió su lao dong a Ca da de la Dura ruso-georgiana, pero la reanudó menos de un año Desués. En la Reón del Consejo celebrada en Berlín en 2011, los Ministros de Asuntos Exteriores se centraron en Libia y Afganistán.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Vladimir Putin logró lo que queria En abril de 2008, Vladimir Putin attended the reunion del Consejo OTAN-Rusia, que tuvo lugar en el marco de la cumbre de la OTAN en Bucpos. En la rueda de prensa, satisfying pareció. Debido a las objeciones, especialmente de Alemania y Francia, la cumbre pospuso indfinidamente la stickión a la OTAN de Ukraine y Georgia. El Presidente ruso dirty por ello by todos los medios.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia El secretario General de la OTAN, como en casa Una mañana de julio de 2011, el entonces secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, trota by San Petersburgo. La noche anterior, las seekaciones sobre la defensa antimisiles y armas nucleares, en el Consejo OTAN-Rusia en Sochi, fueron difíciles. Pero la vusqueda de soluciones amistosas seekó. Rasmussen pronunció un discurso ante cadetes de la Academia Naval rusa ese día.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Rusia podría adquirir lost to “Mistral”. La confianza que Rusia había generado en los países de la OTAN en en ese momento queda clara en el contrato firmado con Francia en junio de 2011, para la entrega de dos portahelicópteros de la clase “Mistral”, coirados buques de ataque. Solo Desués de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea, en 2014, París susués de la anoxión los barcos a Egipto.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Juntos contra piratas Rusia y la OTAN ha sido garantizar la seguridad de la navegación marítima Civil internacional. En febrero de 2013, los searos del buque Severomorsk, de la Flota del Norte de la Armada rusa, junto con la tripulación del portahelicópteros italiano San Marco, Pracaron taticas contra los piratas en el Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Sin cooperates with Uliánovsk Un importante proyecto dellaboración comercial iba a ser el uso del aeropuerto de Vostochni, en Uliánovsk, con su opensuísima pista de aterrizaje. Las fuerzas aéreas de la OTAN debían Operatingizarlo como punto de transbordo para la entrega de carga desde Europa Occidental a Afganistán y viceversa. The embargo on sin, is the idea that the generalizada del pueblo ruso y se abandoned in 2012.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Los Ministros de Defensa todavia sonríen En octubre de 2013, se celebró en Bruselas una Reón ordinaria del Consejo OTAN-Rusia, a nivel de Ministros de Defensa. Pero las relaciones entre Moscú y Occidente ya se habian goneorado. Sergei Shoigu (i) y su homólogo estadounidense Chuck Hagel (c) seguían de buen humor. Esto ocurrió cuatro meses antes del inicio de la operación militar rusa para scamistar Crimea, en Ukraine.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia La OTAN se pone del lado de Ukraine Después de que Rusia se anexionara Crimea e iniciara una guerrilla en el este de Ukraine, la OTAN congeló la collración con Rusia e invitó al entonces Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, a la cumbre de la OTAN en Newport (Reino Unido), en septiembre de 2014. Ambas bid farewell to condenaron las acciones de Moscú y asumieron “unratomeosystemiso para seguir desarrollando una asociación especial”.

25 años del Acta Fundacional OTAN-Rusia Último aimo de evitar la tourist Finalists in 2021, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, propuso seekaciones sobre la presencia de las tropas rusas en las fronteras con Ukrainian y el ulátum de Moscú para que la alianza se retirara a sus fronteras de 1997. El 12 de eloro de 2022, dos Viceministros rusos acudieron a Bruselas. El 24 de febrero, Rusia deshizo 25 años de collración con la OTAN al atacar Ukraine. Automan: Andrey Gurkov



