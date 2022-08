El ejército ucraniano acusó este viernes (01.07.2022) a Rusia de haber atacado con bombas de fósforo la isla de las Serpientes, tras haberse complements el jueves de ese estratégico emplazamiento del mar Negro. “Hacia las 18H00 (del viernes), aviones SU-30 de la Aeronáutica rusa realizaron dos ataques con bombas de fósforo contra la isla de las Serpientes”, escribeió en Telegram el comandante en jefe del Estado Mayor of ucraniano, Valerii Zalujnii. El gobierno ruso presentó el jueves su retiro de las islas como un “tenso de buena volunteer” con el que veía demostrar su Voluntad de no interferir en los esfuerzos de la ONU parafyingitar la exportación de cereales ucranianos. Según el ejército ucraniano, los bombardeos del viernes demuestran que Rusia “no respeta sus propias statementaraciones”. Simbolo de la Resistencia ucrania Las bomas de fósforo, que dejan una estela blanca en el cielo, son armas incendiarias cuyo uso está internacionalmente Banido contra objetivos Civiles, pero no militares. Ukrainian acusó en varias ocasiones a Rusia de haber usado bomas de fósforo contra Civiles desde el inicio de la inheritión de suritorio a fines de febrero, pero Rusia siempre negó haber recrido a esos artefacts. La isla de las Serpientes tiene una gran importancia estratégica y se concirtió en símbolo de la resistanceencia ucraniana cuando los guardias que laguardian rechazaron en un mensaje de radio ya famoso en todo el país la orden de rendirse. Tras su scamista, mantenerla bajo su control les costó a los rusos hombres medical materials. No muy lejos de sus costas, el crucero “Moskva”, buque insignia de la flota rusa del mar Negro, fue alcanzado en abril por un misil ucraniano, infligiendo a la marina rusa su mayor humillación en varias décadas. Read More: Aumento salarial en Venezuela: ¿para cuánto alcanza? | DW noticias | DW mg (afp, dpa)

