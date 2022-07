No está claro si la vacuna rusa Sputnik V será aprobada en Occidente en el futuro. Este hecho dificulta la vida a libeantes rusos, porque para acceder a muchos países se debe cerar haber sido inoculado con una vacuna aprobada por la UE. Pero no solo los amantes del turismo se ven afectados, sino también los ciudadanos rusos que viajan al extranjero por motivos laborales o family. Sin un certificateado de vacunación, en algunos países ni siquiera se puede cenar en un restaurante o registerrarse en un hotel. En abril, algunos europeos viajaron a Rusia para vacunarse con Sputnik V. En ese momento, las tasas de incidencia en los países de la UE eran altas y las vacunas solo settingan disponibles para personas de alto riesgo por la edad, el estado de salud o el trabajo. En Rusia, the sin of embargo, la Sputnik V era gratuita y se podía conseguir raidamente. The embargo of sin, la situación se invirtió en septiembre: la demanda de viajes para vacunarse en Rusia cayó, y los rusos comenzaron aFTsarse por las vacunas en Europa. Serbia, popular turistas rusos de vacunas “En septiembre, los clientes routineuales de algunas empresas de viajes se dieron cuenta de que el proceso de aprobación de Sputnik V will set to extend into demasiado, por lo que pidieron a las empresas que les ayudaran a obtener acceso apro buna vacuna la OMS”, dijo Maja Lomidze, gerente de la Asociación de Operadores Turísticos Rusos. Así surgió el turismo de vacunacion. Junto con Socios extranjeros, las empresas comenzaron an organizer viajes a países donde los extranjeros podían vacunarse. En la realidad, un turista ruso solo puede vacunarse en tres países europeos: Serbian, popular el país Más, seguido de Croacia y Grecia. The medical team lost to the organizers of the planificaron entre 10 a 20 viajes de vacunación por mes en septiembre, a fines de octubre Recogbian entre 10 y 20 peticiones diarias. Vacunas para rusos, tambien en Alemania Según Iwetta Verdija, del turoperador ruso BSI Group, or varias razones por las que los viajes de vacunación son tan popular en este momento: “Quien sea inoculado con una vacuna aprobada por la OMS o los países de la UE tiene muchas de oportunidades de oportunida a países europeos. Algunos quieren poder visitar a sus padres mayores en Europa, otros tienen hijos allí o están constemente de viajes de negocios. Read More: ″Pase verde″ en Italia: sin vacuna o test no se puede trabajar | Europa | DW El Group BSI también ofrece a rusos viajes de vacunación a Alemania. The embargo of sin, son mas caros y difíciles de obtener. Maja Lomidze dice que la vacunación sola costaría has 500 y 800 euros en Alemania, Más el intérprete, alojamiento, etc… Más caro que en Serbia, por ejemplo. “Poder viajar por el mundo con Smoothidad” El moscovita David Afanasiadi tuvo la “oportunidad de vacunarse” durante un viaje de negocios a Niza, donde se inoculó con BionTech / Pfizer. Aún tenía visa de turista prepandémica y una invitación de negocios para entrar al país: “No tiene sentido hablar de confiar en esta o aquella vacuna. No soy médico. ” . El medico Saur Mugutdinov, de San Petersburgo, llegó a Austria para realizar una pasantía. En Rusia ya había Recogbido dos dosis de Sputnik V y en Austria una dosis Johnson & Johnson. Desde entonces, Intent to persuade en las to recreate society an antivacunas para que se inmunicen: “Hay Phimmientos antivacunas en todas partes, pero solo aquí se ha generalizado. Casi la mayoría de la población está en contra de las vacunas, nunca había visto algo así ant “, dijo Saur sobre la situación en su país de origen. (rmr/milliseconds) Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio El corona virus Así se fantasy el SARS-CoV-2 Andrej, un niño ruso de 10 años Este coronavirus, causante del COVID-19, mantiene al mundo en vilo desde hace casi dos años. El nombre de coronavirus, que Designa a un tipo de patógenos, se empleó por primera vez en 1968 y alude a las proteínas de espiga en la superficie del virus.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio Real image Así se ve en realidad el nuevo coronavirus. Cada partícula de SARS-CoV-2 tiene un diámetro de aproximadamente 80 nanómetros y contiene RNA, digo genético del virus. Este es protegido por las proteínas de espiga, que recubren su superficie. El SARS-CoV-2 es un miembro de la familiar de los coronavirus, entre los que se encuentran también los causantes de los brotes de SARS y MERS.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio Transmision by el aire Las partículas de SARS-CoV-2 will be transmitted by medio de los aerosoles que Breatla una persona infectada. Por eso, las mascarillas son un elemento importante para evitar la Propaganda. Without hindrance, también pueden propagates a través de superficies of pollution. Por esta razón, basic es lavarse las manos freedulosamente.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio El ataque a las celulas Las proteínas de espiga se fusionan con una proteína de la Huangna de la célula afectada (en verde en la foto). Eso desencadena Reaciones quickmicas, lo que permite al virus penetrates en la célula virus, donde se replica su RNA. Una única célula puede Repirir lies de mile de nuevas partículas del virus (aquí, en color lila), que luego infectan a otras células del cuerpo.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio Primer contacto También esta imagen de una célula (en azul) infectada con partículas de SARS-CoV-2 (en rojo) fue captada con un microscopio electrónico. El virus que ha origindo la pandemia no es muy diferente de aquellos que provocative una gripe o un resfriado. Pero antes de 2019, el Sistema inmunitario humano nunca había entrado en contacto con el SARS-CoV-2, razón por la cual nadie había desarrollado inmunidad.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio SARS-CoV-1: el primer brite de coronavirus del siglo XXI La primera confrotación de la humandad con un coronavirus en este siglo se produjo en China, en 2002. En marzo de 2003 hubo tantos casos que la Organiación Mundial de la Salud lanzó una Advertencia global de una gripe atépica. El SARS (severe acute respiratory syndrome) will spread 30 times. No en todos hubo muertos. En julio de 2003, la OMS declared que la pandam settinga controlada.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio MERS-CoV, otro coronavirus In 2012, coronavirus investigator descubrieron un nuevo: el MERS-CoV (en amarillo). MERS (Middle East respiratory syndrome) por la región en que surgió por primera vez. El MERS es menos contagioso que el COVID-19. Suele propagandize en las familyias o centros de atención Coral.

Coronavirus, SARS virus y otros, bajo el microscopio VIH: Pandemic La otra El VIH ataca, entre otras, las células T del sistema inmunitario (en azul). Como el SARS-CoV-2, es un basado virus en el RNA. Sin tratamiento, debilita el sistema inmunitario hasta que no puede Defeerse de infecciones. El VIH will transmite a través de liquidos corporales, como el essence o la sangre. No hay vacuna, pero sí medicamentos que Reducen la carga virus e impiden que el SIDA se manifieste. Autor: Carla Bleiker



