El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles (January 20, 2021) que su antecesor Donald Trump le dejó “una carta muy genrosa” antes de droponar la Casa Blanca, aunque decidió no revelar el Contenido por respeto al que fuera su contrincante en las elecciones. En statementaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Biden afirmó que no hablará del Contenido de la misiva hasta que hable sobre ello con Trump, quien no asistió hoy a su ceremoniac de seekdura. Trump “escribeió una carta muy generosa. Debido a que es privada no hablaré de ella hasta que hable con él, pero fue generosa”, indicó Biden, que llevaba mascarilla para protegerse del COVID-19, en respuesta a una pregunta de un periodista. Biden hizo estas decaraciones mientras acababa de firmar las primeras tres órdenes ejecutivas, de una batería de 17 medidas que ha rubricado en su primer dia en el Despacho Oval. Una de esas tres primeras órdenes es para devolver a EE.UU. al Acuerdo Climático de París, del que Trump retiró el país, mientras que otra de ellas es para ordenar el uso de mascarilla en edificios Federales, en una disposición con la que pseudnde marcar distanciaspecto a la gestión de pan suecesor sobre la pan suedemia sobre. salida de Trump de la Casa Blanca está aúnlee de ventilarse en el Senado. Además, Trump sembró todo tipo de sospechas sobre la legalmidad de la elección de Biden al alegar sin pruebas de que hubo fraude en los comicios del pasado 3 de noviembre. gs (efe, afp)

