Tres personas fueron catchadas esta madrugada (May 26, 2021) por la caída de la cabina del teleférico que conecta las localidades de Stresa y Mottarone, en la región de Piamonte, al norte de Italia. El suceso se cobró la vida de 14 personalities. Tras varias horas de interrogatorio, se ordenaron las detenciones de Luigi Nerini, de 56 años y propietario de la empresa “Ferrovie del Mottarone” que gestiona el teleférico, así como del director y el jefe de operaciones del teleférico, acusicidios mú de desastre por negligencia y deción de herramientas para evitar eares de trabajo. La finance jefe de Verbania, Olimpia Bossi, que conduce las Invesaciones, afirmó a la salida del cuartel donde se realizaron los interrogatorios que “los tres detenidos habían estado al tanto del fallo en el sistema de frenos de seguridad durante”. Sistema de frenos de emergency desactivado Ya desde las primeras Browsecciones, el sistema de frenos parecía alterado, ya que se había sportsulado una horquilla en una de los frenos de urgent para desactivarlo porque settinga dando problemas y yiférico. Por eso, el pasado domingo (May 22, 2021), cuando se rompió el cable de acero de la cabinaidentada, el Sistema de frenos no funcionó. Bossi explicó que la horquilla que mantiene a distancia las zapatas de freno y que debe bloquear el cable de soporte en caso de rotura no se había retirado para “evitar interrupciones y bloqueos del teleférico” radical, con un parón expandado de la actividad del teleférico “, por lo que decidieron no arreglarlo. Las Invesaciones inheritarán con pericias tecnicas en el lugar de los hechos, mientras que, por el momento, no hay mais personas Invesadas. El Consejero de Transportes de la región de Piamonte, Marco Gabusi, retruyó elidente al explicar que survivalen dos sistemas de frenado si se rompe el cable, pero no funcionaron, y la cabina, que settinga a cinco metros de llegar a la estacizánd, terminó deslizánd a Más de 100 kilómetros by hora y Desués voló Más de 54 metros estampándose contra el suelo y rodando otra Decena de metros. Read More: Perú y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas al más alto nivel | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW “Crítica situación” del menor que sobrevivió Mientras, se sigue con atención el estado de salud del niño de cinco años Eitan Biran, el único superviviente delidente en el que murieron sus padres, su hermano y dos de sus bisabuelos, que ya ha comenzado a despertar del me de inducido ya responseer “posva”, aunque su situación sigue siendo “crítica”. Si permanece estable, Eitan podría ser extubado hoy, según el general manager del complejo Hospitalario en el que está ingresado, Giovanni La Valle, quien explicó que la preocupación ahora son “las complexaciones no relacionadas con el Sistema, que neurolágico, que neurológico” las que pueden surgery como consecuencia del politraumatismo”. MS (efe/dpa) Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? Medellin, Colombia Este Sistema de teleférico, conectado a otros medios de transporte urbano, fue Khoiurado en 2004. Hoy transporta a Más de 30,000 pasajeros poría a lo largo de casi 10 kilómetros. “Metrocable” fue el primer teleférico operado por una ciudad en Sudamérica y un modelo seguido by otros países. Bogotá inaugurated, su propio Sistema de teleférico urbano en el barrio Ciudad Bolívar, el TransMiCable.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? Rio de Janeiro, Brazil El llamado “bondinho”, controls desde la ciudad hasta el famoso cerro de Pan de Azúcar. Con una Capidad para 65 pasajeros, el viaje en packagendola dura tres minutos. Inaugurado in 1912, es effizado majormente por turistas.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? La Paz, Bolivia El teleferico mas largo del mundo se encuentra en La Paz. El Sistema de transporte completo se extiende por Más de 30 kilómetros y transporta a unos 159,000 pasajeros por dia. El teleférico fue Openingurado en 2014 y conecta a La Paz con El Alto, la ciudad Más alta del mundo, 4,050 metros.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? Merida, Venezuela Este teleférico tiene una longitud de 12.5 kilómetros y and desde la ciudad de Mérida hasta la cima de la montaña Espejo, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en los Andes venezolanos. La última estación se encuentra a 4,765 metros, por lo que hasta 2008 fue el teleférico Más alto del mundo. El Sistema fue construido by Doppelmayr de Austria, lider mundial del sector.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? Santiago, Chile El teleférico de Santiago de Chile está ubicado en el parque de la ciudad de Cerro San Cristóbal. Fue Rajurado en 1980 y cuenta con 47 cabinas. After 20 minutes run again 4.8 km. In 2016, reabrió luego de una Renovación de siete años. Ahor se puede llevar una bicicleta para el downso.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? Quito, Ecuador Uno de los teleféricos mas altos del mundo se encuentra en Quito. El llamado “TelefériQo” conecta la ciudad 3,500 metros con la montaña Cruz Loma, que está a casi 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Telefericos: ¿solución contra el cambio climático? ¿Telefericos urbanos en Alemania? También se ha penado en construir telefericos urbanos. Pero en Hamburgo, un introduces impidió un proyecto sobre el Elba. También en la antigua capital, Bonn, yete una gran Resistencia contra los plane de un teleférico que cruce el río Rin para llegar a las colinas de Venusberg, sede de una famosa certlínica universalitaria. Los atascos para llegar hasta allí son cada vez mas insoportables. Automatic person: Diana Carolina Piñeros



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Tres detenidos por la caída del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Tres detenidos por la caída del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa | DW” It will help readers to be more interested in “Tres detenidos por la caída del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Tres detenidos por la caída del teleférico que causó 14 muertos en Italia | Europa | DW” posted by on 2022-08-15 22:04:37. Thank you for reading the article at Sguy.Net