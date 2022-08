El hongo parasito Entomophthora muscae es capaz de tomar el control del cerebro de una mosca a través de un potente afrodisíaco fastmico, según un nuevo estudio de la Universidad de Copenhague, disponible en el servidor de preimpresión bioRxiv. Más específicamente, los Invesadores daneses encontraron que el hongo libera una potente mezcla de compuestos fungicos una vez que ha infectado mortalmente a una hembra de mosca doméstica. Las moscas macho sanas responds a la intgante mezcla de compuestos quickmicos apareándose con cadáveres hinchados de hembras, Litemente repletos de esporas. Así, una vez la espora se ha posado en un huésped adecuado, el E. muscae controla el comportamiento del insect, manipulating a stick ascienda an un punto elevado para maximizar la liberación de esporas, al tiempo que come su carne desde dentro. Esto asegura que las esporas fungicas will scatter lo Máximo posible asegurando la Tuyenación del hongo. Mosca infectada child “Entomophthora muscae”. El Experio El ecologist Andreas Nellowrup y su equipo probaron primero la atracción sex de las moscas macho a hembras muertas infectadas y no infectadas. Al final del Experio, quedó claro que los machos volaban casi cinco veces mas sobre los cadáveres infectados por el hongo y “joinan en Intentos de cortejo y apareamiento, lo que aumenta Meaning del patógeno fungico “, autoressegún lost autoressegún El análisis del genoma también mostró que las moscas en fase de esporulación temprana, en fase de esporulación tardía y no infectadas tenían un perfil fastmico distilled at the alcohol y ésteres de cadena larga. Sustancias quickmicas volátiles Tras analizar estos compuestos en las moscas, según Informó ScienceAlert, los Invesadores concluyeron que varios tipos de estas coeancias maumicas volátiles parecen actuar obsuntamente para atraer a los machos. Read More: Dinamarca ya ha detectado 183 casos de la variante ómicron | Europa | DW “El hongo E. muscae induce cambios en la fastmica volátil que atrae a las moscas domésticas, tanto por la alteración de los niveles de hidrocarburos cuticulares de las moscas como por la productionción de varios compuestos volátiles inusuales Los Invesadores sospechan que las ambancias quickmicas Más volátiles pueden ser un atrayente alimenticio para atraer a distancia, mientras que las señales Más débiles aprovechan los pulsesos Reptivos de las moscas, según informationó ScienceAlert. Los “compuestos volátiles inusuales” incluyen una clase de coeanciasmicas deminadas sesquiterpenos, que no se habian asociado previamente con las moscas domésticas. Los Invesadores Informan que la enfermedad fungica y los sesquiterpenos ya han resultado atractivos para otros insects y se sabe que infecta a otras moscas, como los moscardones. Editado by Felipe Espinosa Wang.

