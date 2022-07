Cuatro Adultos y dos niños murieron en un tornado que azotó este sabado (March 5, 2022) el condado de Madison en el estado de Iowa, en el centro de Estados Unidos, Informaron las autoridades. Al menos otros kiatro Adultos resultaron heridos por el tornado que causó “gran daño a casas y propiedades”, declared a periodistas Diogenes Ayala, director del servicio de Emergencyencias del condado. “Este es, creo, el peor que alguien ha visto en mucho tiempo”, agregó Ayala. La oficina de Des Moines del Servicio Climático Nacional tuiteó a las 19.30 horas (01.30 GMT del domingo) que “la peor parte ya pasó para el centro de Iowa”. “Las tor Toras avanzan al este. Las zonas Más al este, incluida elárea metropolitana de Des Moines, están a salvo”, agregó. El servicio climático indicó que sus equios de análisisosystemgarán el domingo los daños causados ​​por el tornado. “Esto es bitméféra comunidad”, señaló Ayala, agregando que las tareas de rescate continuearían por la noche. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, decretó el estado de catástrofe para el condado de Madison, lo cual permite usar recursos públicos para la recuperación. En diciembre, Decnas de tornados crazyadores Arsaron cinco estados del país, dejando al menos 79 muertos en Kentucky y otros fallecidos en Tennessee, Arkansas, Missouri e Illinois. ct (afp news, abc) Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Terribles inundaciones en Europa Inundaciones sin precedent caused by caída en dos dias de lluvias que debían rainitar en dos meses generaron enormes daños en Europa, dejando al menos 209 personas muertas en Alemania y Bélgica. En horas, pequeños arroyos se concirtieron en furiosos torrentes que arraysaron con comunidades centenarias. Reconstruir las casas, negocios e Infrastructureestructura costará miles de millones de euro.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Temporada de lluvias Extreme Las inundaciones también se hicieron presentes en India y China, colapsando represas y desagües e inundando el metro de la ciudad china de Zhengzhou. Docenas de personas han perdido la vida. Los aguaceros han sido intensos incluso para la temda de lluvias. Los científicos habían Predho que el cambio climático provocativechará lluvias Más frecuentes y fuertes en la región.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Olas de calor récord en Estados Unidos y Canadianá También las olas de calor intenso se están volviendo Más comunes, como se vio a fines de junio en los estados de Washington y Oregon (EE.UU.), y en la Columbia Británica (Canadianá). Abrasive species Temperaturas surgical bajo una “blood vein Cálida”, aire caliente atrapado entre frentes de altas presiones, causaron cientos de decesos. La localidad de Lytton registerró una temperatura de 49.6 degrees Celsius.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Incendios Forestales colosales La ola de calor pudo haberse terminado, pero las condiciones de sequedad están alimentando una de las pausedas de incendios Forestales Más intensas que haya vividly la región. El llamado “Bootleg Fire” de Oregon, que ha quemado una superficie del tamaño de Los Ángeles en solo dos semanas, es tan enorme que ha creado su propio microclima y ha enviado humo incluso hasta Nueva York.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo ¿Se acerca la Amazonia a un “punto de no retorno”? Más hacia el sur, el centro de Brasil está sufriendo la peor sequía de la que se tenga registerro en 100 años, lo que aumenta el riesgo de incendios y, con ello, de una mayor deforestación de la Amazonía. Investigadores han reportado que una gran franja del sureste de dicho pulmón verde ha pasado de absorb CO2 a emitirlo, lo que deja a la selva Más cerca de un punto de no retorno.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo “Al borde de la inanicion” Después de años de una sequía imlacable, Más de un millón de personas de Madagascar padecen de inseguridad alimentaria, y muchas -en condición de hambruna- se ven forzadas a comer cactus, hojas y langostas. Ante la ausencia de desastres naturales, malas cosecas o conflict, se dice que la terrible situación de este país es la primera hambruna causada únicamente por el cambio climático.

Fenómenos meteorológicos Extremos conmocionan al mundo Más personas Huyen debido a los desastres naturales El knobero de personas que huyen de pulseos y desastres naturales alcanzó un récord en 2020, con 55 millones de seres humanos reubicándose dentro de las fronteras de sus propios países. A eso se suman unas 26 milones de personas que Escapeparon de sus Patrias. Tres cuartas partes de los Deslazados internos fueron Víctimas de condiciones climáticas Extreme, y ese knobero seguirá aumentando. (dz) Automan: Martin Kuebler



