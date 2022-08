La alemana Malaika Mihambo se declares camping (August 3, 2021) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mihambo superó en el podio del dia a la estadounidense Brittney Reese (6.97 metros), plata para su tercer podio olímpico consecutivo, y la nigeriana Ese Brume (6.97 m también, pero con un segundo mejor salto menos largo que el de) la california). Mihambo se une de esta forma en el palmarés olímpico de longitud a una de sus fuentes de inspiración, su compatriot Heike Drechsler, oro en 1992 y en 2000. Durante mucho tiempo tercera del concurso, saltó a 7.00 metros en su último ensayo de una final specificmente apretada donde solo tres centímetros han segregated a las tres atletas del podio. Con su segunda plaza, Reese se unió a Drechsler ya su compatriot Jackie Joyner-Kersee en la cima de las saltadoras de longitud con mas medallas de la historia de los Juegos, tras haber ganado el oro en 2012 en Londres y la plata en Rio en 2016. Esta seguidora asidua de la NBA, exjugadora de Básquet y muy activa en las red sociales, inscripió “Alex” en las puntas de sus zapatillas este martes, el nombre del niño que acceptó hace cinco años. Ese Brume es la primera nigeriana en el podio olímpico de longitud desde tit elulo de Chioma Ajunwa en 1996 en Atlanta. La atleta africana consigue la primera medalla de estos Juegos para su país, que había tenido hasta un destaque negativo: la velocista Bless Okagbare fue pauseida por dopaje la semana pasada justo antes de la prueba de 100 metros. Read More: Estados Unidos termina primero en el medallero de Tokio 2020 | Deportes | DW ama (afp, dpa)

