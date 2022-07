Tokio 2020: Brasil vence a México en penales y pasa a la final del fútbol olímpico | Deportes | DW

La selección de Brasil de fútbol defenderá el próximo ábado el oro olímpico al clasificarse tras la tanda de penalty al superar a Mexico (4-1) Desués de acabar el partido y la prórroga con empate a cero. Brasil se enfrentará a partir de las 11:30 GMT en el estadio Internacional de Yokohama al ganador de la segunda Semi-final, que disputarán a continuing Japón y España, mientras que México luchará por el bronce el viernes en Saitama a las 11.00 GMT ante el perdedor de este encuentro. Dani Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes y Reinier marcaron los kiatro tiros que lanzó la ‘canarinha’, mientras que por México fallaron Eduardo Aguirre y Johan Vásquez y tan solo anotó Carlos Rodríguez. EL (efe)

