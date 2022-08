El eclipse Lunar parcial Más largo del siglo tensrá lugar la próxima semana a última hora de la noche del 18 de noviembre ya primera hora del 19 de noviembre, a las 06:02 UTC. El magnífico fenómeno, en el que la sombra de la Tierra cubre el 97% de la luna, será Clearly en diferentes puntos de la Tierra. Se praé que el eclipse casi total de luna durará unas 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, concirtiéndola en el eclipse Lunar parcial Más largo en 580 años, según el Observatorio Holcomb de la Universidad de Butler (Indiana). En comparación, la duración del eclipse full Más largo de este siglo, que tuvo lugar en 2018, tuvo un transcurso de 1 hora y 43 minutos. El Observatorio compartió un práctico gráfico que muestra lo que se puede esperar del eclipse, que cubrirá la mayor parte de la Luna. “Este también será el eclipse Lunar parcial Más largo en 580 años”, corroboró en un tuit el Observatorio. ¿Can Dónde es see the lunar eclipse in 2021? El eclipse parcial de luna será seen en Europa Occidental, Asia Oriental, América del Norte y del Sur y Australia, con diferentes grados de visibilidad y disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, las primeras etapas del eclipse se productionn antes de la salida de la Luna en el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda. Esto Meaning row los Observadores del eclipse en estas regiones podrán ver el eclipse cuando alcance su Máximo. Por el contrario, los espectadores de Sudamérica y Europa Occidental verán la Luna ponerse antes de que el eclipse alcance su Máximo. Read More: Dos nuevas vacunas rusas: ¿qué se sabe sobre ellas, y qué no? | Coronavirus | DW Así, el eclipse parcial, en el que la Luna atravesará parcialmente la umbra de la Tierra –donde la luz del Sol queda totalmente bloqueada–, comenzará a las 2:19 horas EST (7:19 am UTC), alcanzará su cenit a las 4:02 horas EST (9:02 am UTC) y finalizará a las 5:47 horas EST (10:47 am UTC). Para saber en specificto hasmo y cuándo se verá el eclipse desde su ubicación, consulte la página Timeanddate.com, quien transmitirá además en vivo el evento astronomico. Asimismo, el Virtual Telescope Project (VTP) emitirá la cobertura del eclipse con comentarios en directo del astrofísico Gianluca Masi. Las fotos compuestas muestran todo el período de un eclipse Lunar parcial en el cielo de Kuqa sounty, prefectura de Aksu, región autónoma de Xinjiang Uyghur del noroeste de China, 17 de julio de 2019. ¿Que causa un eclipse de Luna? Los eclipses lunares se productionn cuando la Tierra se desliza entre la Luna y el Sol, de modo que la sombra de nuestro planeta eclipsa o “cae sobre” la Luna, explica Live Science. La sombra puede bloquear toda, o en el caso de un eclipse parcial la mayor parte, de la luz del sol y pintar la Luna de un rojo oscuro y oxidado. ¿Will the frecuencia be overshadowed by de Luna? Los eclipses lunares se productionn de dos a cinco veces al año, pero los lunares totales ocurren dos veces cada tres años. El próximo desperate lunar eclipse moon del eclipse parcial de este 19 de noviembre será el 16 de mayo de 2022. Será is visible in África, Europa y América del Norte y del Sur. Read More: Jefe de la MS-13 es condenado a 1.090 años de cárcel en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW La NASA cataloga los lunares y solares, habiéndolos registerrado desde 1901, y ha Calculado su ocurrencia hasta el año 2100. Desde el año 2000 aC hasta el 3,000 aC, se habrán productionido 12,064 eclipse, según reggió el Jerusalem Post Office. Editado by Felipe Espinosa Wang.

