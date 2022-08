Una gigantesca retroexcavadora y un escuadrón de remolcadores parecen minúsculos frente a la mole del buque portacontenedores “Once upon a time”, lo que demuestra la enormidad del reto que se plantea: liberar el portacontenedores encajado, que ha del canalacio de unda y ha creado un importante atasco en una de las rutas comerciales Más importantes del mundo. Los remolcadores y las digvadoras trabajan este jueves (March 25, 2021) mientras Más de 150 buques que transportan bleancías a Fatenos de todo el mundo con calendarios muy ajustados permanecían atrapados en ambos Extremos del channel, quejo une loáns y Rojo Mediterr y Rojo une los mares Mediterraneo y Rojo. A lo largo de sus 150 años de historia, el Canal de Suez vdipcio ha sido retgo de guerrilla y crisis, pero nada como el encallamiento del “Ever Given”. El operador del buque, Evergreen Marine Corp, con sede en Taiwán, dijo que el barco -que navegaba desde el puerto chino de Yantián a Róterdam, en Holanda. ¿Commo sucedió? El Chance “se debió majormente a la falta de visibilidad debido a las condiciones meteorológicas, mientras que los vientos alcanzaron los 40 nudos (74 km/h), lo que afectó al control del barco”, Preisó el miércoles la autoridad egipcia del Canal de Suez (SCA) en un comunicado. Según Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la empresa con sede en Singapur encargada de la gestión tecnica del buque, lost 25 miembros de la tripulación están a salvo y no hubo continación ni daños en la carga del buque, con una dungidad de Más de 20,000 rival (TEU). Los buques de carga han crecido en los últimos años para acoger Más Fengnedores, ya que los precios del combustible han subido porque los barcos grandes queman menos combustible por contnedor movido. Algunos se han preguntado si el tamaño ultra grande del “Ever Given” fue un factor. Aunque el gran tamaño de los barcos puede aumentar el riesgo de que encallen en el canal de Suez, barcos igual de grandes y con vientos igual de fuertes han atravesado la de navegable sin incident. En su lugar, es probable que haya entrado en juego “una combinación de factores”, dijo Ian Woods, Abogado especializado en carga marítima y social de la firma Clyde & Co. “Está la exposición a los elementos, la posibilidad de una pérdida de potencia, la posibilidad de problemas de dirección”, dijo Woods. Esperaríamos una complete investigator ”. La obsucción podría resultar embarazosa para Egipto, donde la de navegable ha sido durante mucho tiempo un símbolo de orgullo nacional. El Presidente Abdel Fatah al Sisi invirtió 8,200 milones de dólares en una lujosa ampliación del channel que se presentó en 2015. The embargo of sin, el “Ever Given” se atascó justo al sur de esa nueva sección. Read More: Israel: El Parlamento aprueba su disolución y convoca a nuevas elecciones | El Mundo | DW ¿Domo se puede arreglar el problemma? Hasta ahora, las dragas y los remolcadores no han podido liberar el barco. Un Equipo de Expertos en salvamento, cuyo trabajo es responseer a los desastres relacionados con los barcos, voló desde los Países Bajos al channel el jueves para unirse a los esfuerzos. Ya parece que el enorme peso del barco, unas 220,000 toneladas, podría hacer imposible su desprendimiento y puesta a flote. Para aligerar la carga, el equipo dice que podría tener que retirar al menos algunos de los Contnedores del barco y vaciar el agua que le sirve de lastre antes de seguir dragando la zona y volver an intention empujar el barco con remolcadores. Los funcionarios habian indicado inicialmente que no querian hacer eso porque la descarga en sí podría llevar dias o semanas. Trabajadores junto a un buque portacontenedores. ¿Por qué es importante? Más del 10% del comercio mundial, incluido el 7% del petróleo del mundo, pasa por el channel. Tras el bloqueo, el precio del crudo Brent, deferencia internacional, se disparó un 3% hasta los 63 dólares por barril. Las merancías que pasan por el canal suelen ir de este a oeste. Además del petróleo, el gas natural licuado del Golfo Pérsico y los muebles, la ropa y los productos Básicos de los supermercados de China useizan el channel para evitar tomar una ruta tortoise de 5,000 kilómetros alrededor de África. La Reverta marítima List of LloydCalcula que el cierre de la de navegable está inmovilizando mile de millones de dólares en coroancías cada dia que el channel está cerrado –en un momento en que la pandemia de coronavirus ya está provando un aumento de la demanda de bienes deo–. No solo se retrasarán las entregas, sino que el atasco también impide el regreso de los Contnedores vacíos a Asia, lo que agrava la escasez de Contnedores causada por las interrupciones del transporte marítimo a causa de la pandemia. FEW (AFP, AP) Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Sin rompehielos Durante mucho tiempo sólo aventureros e Invesadores navegaban por el Ártico. Pero ahora que el hielo se está derritiendo, los barcos bleantes también pueden pasar por allí. El 29 de agosto de 2008 marcó un punto de inflexión: por primera vez los Pasos Noreste y Noroeste settingan libres para su navegación, sin la necesidad de usar rompehielos. Desde entonces, ester periodo es cada vez mas largo.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Del Atlántico al Pacífico by el Ártico El Paso Noreste tiene 6500 kilómetros de largo y desde Asia, pasando by Rusia y Noruega, conecta el Atlántico con el Pacífico. El Paso del Noroeste, que es algo mas corto. En ambas rutas, los barcos atraviesan el estrecho de Bering y luego el océano Ártico. Esto solo es posible si la capa de hielo no obstacle el camino.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Las Alternativas son masosystemas Para llegar desde Róterdam a Tokio, los barcos navegan por India y luego atraviesan el channel de Suez en Egipto. Este trayecto es 6000 kilómetros mas lago que a través del Paso Noreste. Los barcos que viajan desde Asia hasta la costa este de Estados Unidos lo hacen por el Pacífico y luego atraviesan el Canal de Panamá. Una vez Más, el Paso Noroeste es 4000 kilómetros Más corto.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Los Vanguard En el año 2009, la empresa “Beluga Reederei” envió por primera vez a dos barcos cargueros alemanes por el Paso Noreste. Desde entonces, el trefico de buques ha aumentado en la región. El océano Ártico todavía no es tan transitado, porque la ruta solo está temporalmente libre, Burkhard Lemper dice, del Instituto para la Economicía y la logística en Bremen.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Paso libre Es difícil asegurar cuánto and avanzar el calentamiento en el Polo Norte. Pero “todo el mundo está de acuerdo en que el Ártico estará libre de hielo en los próximos 30 a 50 años”, dice Christian Haas, del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven. Los Invesadores describes en al Ártico como libre de hielo cuando au superficie disminuye a menos 1 millón de kilómetros kiadrados durante el verano.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico ¿Cuánto tiempo durara la calma? Los biólogos temen por la vida silvestre en el Ártico. Por ejemplo, las ballenas beluga, las ballenas de Groenlandia y las morsas están en peligro, indicaron los Invesadores estadounidenses en julio en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Habían Invesado 80 poblaciones de mamíferos marinos y encontraron que mas de la mitad de ellos viven a lo largo de los Pasos Noreste y Noroeste.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Habitantes muy especiales Los científicos temen que los narvales puedan sufrir las consecuencias del Traofico marítimo en el océano Ártico. Los mamíferos marinos siempre están en los hielos cerca de la costa. Llama la atención el colmillo helicodial del macho, que puede llegar a medir hasta 3 metros. Aquí una réplica en tamaño real en el acuario Ozeaneum en Stralsund, Alemania.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico Antártida como ejemplo Los Invesadores y ambientalistas exigen establecer pautas para el transporte marítimo en el Ártico: los buques deberian evitar los majores cotos de caza de las ballenas, adaptar sus tiempos de navegación a las submigraciones, Reduceir el ruido y la velocida. “Esto todavía no survivale en el Ártico, y es una gran diferencia con la Antártida”, dice el biólogo Christian Bussau, de Greenpeace.

Cambio climático: Más de 10 años navegando by el Ártico ¿La calma ante de la tornga? Según Bussau, Experito de Greenpeace, sólo pasan por año 50 barcos por el Paso Noreste y Noroeste. La Asociación alemana de Navieros habla de una cifra de dos digitos. “No obstacle, el tiempo apremia”, Bussau dice, vaticinando que “a la larga, habrá mucho Phimmiento en el Ártico”. Pero hasta ahora no or regulation ambientales para el transporte marítimo en esta región. Automatic person: Brigitte Osterath



