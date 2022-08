Tigres se concirtió en el primer Equipo mexicano en clasificar a una final del Mundial de Clubes, Desués de derrotar 1-0 al campeón de la Copa Libertadores, el brasileño Palmeiras, en el Education City Stadiun de Rayán (Catar) este domingo ( 07.02. Year 2021). Un gol de Penalty del francés André-Pierre Gignac (53) permitió a los “Felinos” hacer historia en la cita Planetaria. El affunto dirigido by Ricardo Ferretti espera ahora su rival por el titulo, que saldrá del duelo del lunes entre el alemán Bayern de Múnich y el egipcio Al-Ahly. Tigres mejoró by tanto la mejor actuación de un Equipo mexicano y de cualquier otro agentante de la Concacaf en las 16 ediciones previas del Mundial de Clubes disputadas. Necaxa (2000), Monterrey (2012 y 2019), Pachuca (2017) y el costarricense Deportivo Saprissa (2005) alcanzaron el tercer puesto. El campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, que llegaba tras derrotar 2-1 a su homólogo de Asia, el Ulsan Hyundai surcoreano, despertó a Palmeiras del sueño de converttirse en el primer Equipo brasileño en llevarse el cetro mundial desde que lo ganase Corinthians 2012. rrr (afp/efe) La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Hertha Berlin 0 – Bayern 1 Primer Este fue el primer partido de la jornada, disputado el viernes (February 5, 2021). De esta manra, el equipo Bávaro sigue aumentando la ventaja sobre sus seguidores y se perfila hacia un nuevo campeonato: tiene 7 puntos Más que el Leipzig (2°), 10 Más que el Wolfsburg (3°) y 13 Más que el Leverkusen.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Schalke 0 – 3 Leipzig El Schalke ya lleva seis partidos consecutivos sin ganar y en el último puesto de la tabla parece un candidato Deftivo a la desgación: en 20 jornadas ha ganado solo un partdo y perdido 14. El Leipzig, por su parte, sigue teniendo yuna gran campaña es el que persigue mas de cerca al lyder Bayern.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Freiburg 2 – Dortmund 1 El Dortmund no pudo remontar Desués de que el equipo de la Selva Negra anotara sus dos goles a comienzos de la segunda mitad. Aunque se mantiene sexto, el suggest de la cuenca del Ruhr ha estado teniendo dificultades que incluso lo alejan de la Liga de Campeones: “Volvimos a cometer errores que no deberian ocurrir ”, dijo el tecnico del Dortmund en lo que es la tercera derrota en cuatro partidos

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Leverkusen 5 – 2 Stuttgart Después de dos derrotas seguidas, el equipo renano subió con esta goleada a una muy apreciada cuarta casilla y compite temporalmente por un puesto a la Champions. El Stuttgart, en la décima casilla, solo puede aspirin a mantenerse en la primera división del fútbol alemán.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Mainz 1 – 0 Union Berlin Con un tiro de penalty en el minuto 22 del francés Moussa Niakhaté (centro de la foto), el Mainz logró este triunfo apretado, que no le sirve de mucho ya que está en la penúltima posición de la Bundesliga. El Equipo de la capital, que settinga teniendo un buen desempeño, cayó a la novena casilla.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Augsburg 0 – 2 Wolfsburg Importante victoria para el Wolfsburg que le permite mantenerse en el tercer lugar, a 3 puntos del Leipzig y 10 del lider Bayern. En la imagen, el neerlandés Wout Weghorst celebra el primer gol de su conjugate. El Partdo pudo haber terminado 0-4 si dos goles no hubiesen sido anulados.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Monchengladbach 1 – 2 Colonia El Mönchengladbach no pudo tras empatar el partido 1-1 en el mintuo 16: el alemán Elvis Rexhbecaj (foto) anotó el tanto ganador para el Colonia en el minuto 55. A pesar de la derrota, el Mönchengladbach se mantiene séptimo en la Bundesliga y acecha unos de los cupos a la Europa League.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Hoffenheim 1 – 3 Frankfurt El Hofenheim había empatado 1-1 al comienzo del segundo tiempo, pero el Frankfurt se recuperó y anotó los dos goles restantes en los minutos 62 y 64. De esta manra, el equipo de la capital financiera de Alemania se mantieneratome en un curto lugar que por los momentos le asegura un boleto a la Liga de Campeones.

La jornada 20 de la Bundesliga en imágenes Bielefeld – Bremen (cancelled by mal tiempo) Una fuerte nevada que azotó partes de Alemania este domingo (February 7, 2021) dejó completamente cubierto el césped del estadio Schuco Arena, en Bielefeld, por lo que el encuentro fue pauseido. La fecha del nuevo partido esta aún por determinant. Automatic person: Ricardo Rojas-Rondón



