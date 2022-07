El análisis de las marcas de mordedura en el hueso fosilizado de la aleta de una ballena barbada muestra las características de un feroz ataque de tiburón. Pero no cualquier tiburón. Científicos creen que el voraz tiburón, que hundió sus dientes en una ballena barbada hace hasta 15 milones de años en lo que hoy es Maryland, pudo haber sido posiblemente un megalodón (Otodus megalodon), el mayor tiburón que jamás haya existido. Los mordiscos del tiburón y los golpes en la cabeza fueron tan fuertes que tanto los dientes superiores como los lowriores de las mandíbulas del tiburón hicieron múltiples cortes en el hueso de la ballena. Según un comunicado de prensa, al menos tres huellas sucesivas de mordeduras, hechas por múltiples dientes, marcan tanto la parte superior como la Lower del radio de la ballena. “Este hueso es muy inusual porque consva muchas evidencias del comportamiento de golpear la cabeza de un tiburón extinto alimentándose de una ballena extinta”, dijo el principal investigator del estudio, Stephen Godfrey, preserve de antiquity, Maryland del Museo Marino Calvert en Solomons. Dos vistas del hueso de ballena barbada del Mioceno (hueso de la aleta) Es can happen que la ballena ya estuviera muerta No Obstacle, según la Invesación, publicado en la Revesta paleontológica francesa Carnets de Geologie, es probable que la ballena barbada ya estuviera muerta y flotando en la superficie del mar cuando el megalodón la mordió. “Estos rastros de mordeduras, que incen en cortes arqueados poco profundos en el radio, probablemente indquen que se trata de un carroñeo y no de una depredación activa”, dijo Godfrey a Direct Science. Así, es can happen que el megalodón o algún otro tiburón gigante estuviera Hurgando en la bestia. El daño causado al hueso sugiere que el atacante hundió repeattidamente sus enormes dientes y agitó la cabeza hacia adelante y hacia atrás para arrayncar en cada mordisco. Read More: ″Pase verde″ en Italia: sin vacuna o test no se puede trabajar | Europa | DW El hueso, conservation, que data de laépoca del Mioceno (hace entre 23 y 5.3 milones de años), fue encontrado a lo largo de Calvert Cliffs, una de las regiones Más fosilíferas de la costa este de los Estados Unidos Continent, by un cazador de fósiles local William (Douggie) Douglass. El hueso de la aleta, segun Live Sciencemide casi 27.5 centímetros de largo, es algo aplanado y tiene una forma suavemente curvada, características que son indicativas de una ballena con barbas, o que se alimenta por filtración. Tiburón gigante megalodon El megalodón, que se extinguió hace unos tres millones de años, era un tipo de tiburón caballa que podía llegar a medir hasta 20 metros de longitud. Al nacer, una cría de Megalodón era Más grande que un humano Adulto. Editado by Felipe Espinosa Wang.

