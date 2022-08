Thunberg, Greta | Ecología | DW

La estudiante sueca Greta Thunberg, nacida en enero de 2003, ganó fama como activitysta en pro de la defensa del medio ambiente como iniciadora de la reactiona “Fridays for the future”. Greta Thunberg inició su campaña el 20 de agosto de 2018. Decidió no ir a clases y ante el parlamento sueco hasta las elecciones del 9 de septiembre del mismo año, global demandando medidas contra el calentamiento. Tras los comicios, siguió protestando los dias viernes, ejemplo al que se han sumado estudiantes deversas partes del mundo.

