Telegram-канал Nexta сменил название на Hexta | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW

Telegram-канал Nexta, который активно занимается освещением протестов в Беларуси, во вторник, 20 октября, сменил название на Hexta.

Ранее в тот же день суд Центрального района Минска постановил признать канал и его логотип экстремистскими «в связи с содержанием информационных продуктов», призывающих к «организации и проведению массовых беспорядков».

Между тем создатели Telegram-канала отметили, что «сатирическая Luxta по-прежнему в законе». «Что ж, мы бы с удовольствием перевернули эту страницу, но поскольку мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, то сейчас будем думать о ребрендинге. Все предложения по новому «неэкстремистскому» логотипу и названию можно кинуть в нашу бот: @nextamail_bot», — говорится далее в заявлении.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны уроженцем Беларуси Степаном Путило, который сейчас живет в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стал самым популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен белорусскими властями в международный розыск.

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  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. Тогда же были оглашены результаты официального экзит-пола, согласно которым Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — около 7%.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Первые задержания

    На избирательных участках были огромные очереди. Не всем дано голосовать. После закрытия в 20:00 на некоторых избирательных участках остались люди и потребовали вывесить итоговые протоколы. Состоялись первые задержания омоновцами.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Спонтанные действия

    Массовые протесты начались в 21:00 по местному времени. В Минске основные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и заблокированы военной техникой. Центральные станции метро были закрыты. Протесты проходили стихийно и в разных частях города.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, на котором расположена стела «Минск – город-герой», а также пересекающая проспект центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5 тысяч жителей столицы. В других городах люди протестовали на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Жажда перемен

    Многие протестующие держали в руках исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: «Уходи», «Свобода», «Полиция с народом» и песня Цоя «Перемени». Проезжающие мимо автомобили сигналили протестующим, чтобы выразить свою поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Обращения к миру

    Ночные акции протеста прошли не только в столице, но и во всех областных центрах – Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также малых городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске. , Слоним, Полоцк, Бобруйск, Молодечно. Люди обратились к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Начало разгона и использование спецсредств

    После 22:00 в Минске началась «зачистка». Ряды омоновцев со щитами двинулись навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Столкновений с ОМОНом не было. Во время разгона протестов силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули и водометы. В СМИ также появились сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Баррикады на дорогах и жертвы

    На проспекте Победителей протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перекрыть дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр «Весна» также сообщил об одном погибшем в результате наезда на спецтехнику. Эту информацию опровергли в МВД. На одном из видео в социальных сетях видно, как милицейский фургон сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Обвинение в беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени полиция Минска взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси, по состоянию на 10 августа всего задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении полиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Уровень насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, приобретя более ожесточенный характер. В Минске появилась военная техника, которая ранее не использовалась для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места происшествия видно, как протестующие используют коктейли Молотова. А силовики бросают в движущуюся машину светошумовые гранаты, после чего водитель давит на газ и врезается в группу ОМОНа.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По данным МВД Беларуси, в руках мужчины сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников полиции. При этом авторы телеграм-канала «Беларусь Мозг» считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги светошумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, минувшей ночью пострадали 51 протестующий и 14 представителей полиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция на Комаровском рынке

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Дневные мирные протесты

    На Комаровском рынке в Минске днем ​​12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь — в знак солидарности с теми, кто пострадал от насилия в эти дни. Вскоре появились полицейские и потребовали через громкоговоритель разойтись, предупредив об «юридической ответственности». Девушки кричали «Позор!», клали на землю цветы и разошлись. Аналогичные акции прошли и в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Алексиевич призвал Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны вновь прошли акции протеста, на этот раз закончившиеся без ожесточенных столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержано еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с гостелевидения, а нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанные освобождены

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Задержанные были освобождены

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как «Окрестина», стали выпускать задержанных на акции протеста. Многие из них говорили о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то понадобилась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после президентских выборов 2020 года

    Протесты в Беларуси после президентских выборов: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми в истории современной Беларуси — самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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