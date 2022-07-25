Telegram-канал Nexta сменил название на Hexta | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW

Telegram-канал Nexta, который активно занимается освещением протестов в Беларуси, во вторник, 20 октября, сменил название на Hexta.

Ранее в тот же день суд Центрального района Минска постановил признать канал и его логотип экстремистскими «в связи с содержанием информационных продуктов», призывающих к «организации и проведению массовых беспорядков».

Между тем создатели Telegram-канала отметили, что «сатирическая Luxta по-прежнему в законе». «Что ж, мы бы с удовольствием перевернули эту страницу, но поскольку мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, то сейчас будем думать о ребрендинге. Все предложения по новому «неэкстремистскому» логотипу и названию можно кинуть в нашу бот: @nextamail_bot», — говорится далее в заявлении.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны уроженцем Беларуси Степаном Путило, который сейчас живет в Варшаве. Во время протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов, Nexta стал самым популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе 2020 года Путило был объявлен белорусскими властями в международный розыск.

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