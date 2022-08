Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün yapılan seçimde mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek içardin nurse. Fotoğraf: ANKA 348 deletegenin oy kullandığı seçimde, listesi 182 blok oy alan Erinç Sağkan TBB’nin başkanlığına seçildi. Metin Feyzioğlu’nun listesine ise 156 blok oy çıktı. Çoklu baro düzenlemesiyle birlikte Genel Kurul’da oy hakkı bulunan deletege sayısı 477’den 348’e düşürülmüş; İstanbul ve Ankara gibi büyük baroların TBB deletege sayısı azaltılmış, Anadolu barolarının oy hakkı ise güçlendirilmişti. “Erinç Sağkan, genel kurul öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,” Bu Genel Kurul; hukuk üstünlüğü diyenlerle hukuku teferruat olarak gören zihniyetin, meslek için çalışanfönimenin, tamenin, sneakimenin, mülektumenin, mülektuesütle Sağkan’ın listesinde ise Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barozanş Baray Başkanı Şırnak Barosu deletegesi Ali Bayram, Ankara Barosu deletegesi İsmail Cumhur Bozkurt, yönetim kurulu adayları oldu. TBB Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan baro başkanlarının, seçilmeleri halinde başkanlık görevini bırakması gerekiyor. Avukatlık Kanunu’nun 96’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, görevi bırakan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından kalan süreyi tamamzere. DW / , ET © Deutsche Welle Türkce

Last, Steve Guy sent you details about the topic “TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan – DW – 05.12.2021❤️️”.Hope with useful information that the article “TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan – DW – 05.12.2021” It will help readers to be more interested in “TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan – DW – 05.12.2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan – DW – 05.12.2021” posted by on 2022-08-05 23:48:49. Thank you for reading the article at Sguy.Net