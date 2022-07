Tras haber sido expulsadas del poder en Afganistán por las tropas bajo el comando estadounidense que invadieron el país en 2001, las fuerzas del Phimmiento talibán Continuan desafiando al gobieno de Kabul con atentados. Los Intentos de emprender negociaciones aun no han prosrado. Parte de la comunidad internacional teme que, si las fuerzas internacionales goneonan Afganistán, el país quedará de nuevo a merced de milicias talibanes.

