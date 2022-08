Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penalty dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa Desués de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario, este lunes (June 28, 2021) en Buchest. Francia Dominaba 3-1 a falta de diez minutos para el final del partido cuando Suiza logró llevar el partido a la expandación y el boleto a los cuartos en una tanda de penalty en la que solo falló la estrella del París Saint-Germain. En lost 90 minutes of reglamentarios by parte suiza marcó un doblete de cabeza su back ‘9’ Haris Seferovic (15, 81), antes de que Mario Gavranovic (90) llevara el duelo a la prórroga. Los goles franceses fueron cosa de Karim Benzema, en tres minutos de locura (57, 59), secundado by Paul Pogba con un tiro por toda la escuadra desde fuera del Área (75). Por si fuera poco, el arquero y capitán de Francia, Hugo Lloris, le había parado un penalty Ricardo Rodriguez (55) justo antes de que se desencadenara el doblete de Benzema. Suiza se verá las caras en los cuartos de final con España, el viernes en San Petersburgo. La ‘Roja’ eliminó anteriormente a Croacia, también previo paso por la prórroga, by 5-3. Será la primera vez en su historia que los helvéticos pisen esa ronda en la Eurocopa. El seleccionador francés, Didier Deschamps, will be obligated to antes del duelo a modificar el Sistema y disponer una defensa de tres centrales por las lesiones de los laterales izquierdos Lucas Hernandez y Lucas Digne. Read More: Gobierno venezolano elimina seis ceros al bolívar y anuncia nuevos billetes | Venezuela en DW | DW (afp)

