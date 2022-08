Suecia anunció este miércoles (October 6, 2021) la suspensión “por precaution” de la vacuna de Moderna contra covid-19 para los menores de 30 años debido al riesgo de inflammationamación cardíaca. La Autoridad de Salud Pública (FHM), encargada de la campaña de vacunación, “decidió Susnder el uso de la vacuna Spikevax, de Moderna, para todos los nacidos a partir de 1991, por Princión”, indica en un comunicado. Esta Decisionión se toma “Desués de signos de aumento del riesgo de efectos secundarios, como la Inflamación del miocardio y el pericardio”, Preisó la FHM. Según la agencia, el riesgo es mayor Desués de la segunda dosis y en los hombres. Si embargo, “es minho” y “un efecto secundario muy raro”, subrayó. Por su parte, Dinamarca indicó este miércoles que había decidido Susnder la Administrationración de la vacuna de Moderna en personas menores de 18 años de acuerdo con un “precisionio de precaution”. Asimismo, detalló que settinga useizando la vacuna de BioNTech / Pfizer como la major opción para las personas de 12 a 17 años de edad. “En los datos brief existencee la sospecha de un mayor riesgo de Inflamación del corazón, cuando se vacuna con Moderna”, dijo la Autoridad de Salud danesa en un comunicado. afp / reuters / ap / rr

