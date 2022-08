La sudafricana Zozibini Tunzi ganó este domingo (December 8, 2019) el certamen Miss Universo 2019 y dejó con la miel en los labios a Puerto Rico y Mexico, que acariciaron el titulo pero que, al final, no pudieron llevarse la corona. Tunzi, la tercera sudafricana en triunfar en la historia de este domingo en Atlanta, Estados Unidos, a la puertorriqueña Madison Anderson, nombrada primera finalists; ya la mexicana Sofía Aragón, que fue escogida como segunda final. La noche parecía prometer grandes consias para las Aspirees latinas, puesto que kiatro candidatas de Latinoamérica (México, Puerto Rico, Colombia y Perú) superaron varios cortes hasta colarse entre las diez finalist of Miss Universo 2019. Sanctions of Sin, el titulo mundial no quedó esta vez a América Latina, una tierra con gran pasión por estos concursos de belleza pero que no se ha hecho con una corona de esta summary desde que la colombiana Paulina Vega ganara en 2014. Zozibini Tunzi, Miss University 2019. Tunzi, de 26 letiones y natural de Tsolo, brilló hoy en la gala tanto en la parte de desfiles con traje de baño y vestidos de noche como en las intervenciones ante el micrófono, donde cosechó grandes aplausos de los fans por susetsones en contra de la racial segregation. “Crecí en un mundo en el que a una mujer como yo, con mi tipo de piel y mi tipo de pelo, nunca era coirada guapa. Y creo que es hora de que eso se acabe hoy”, dijo Tunzi en su último mensaje antes the final de laroyracion. En otra parte de la noche, la sudafricana tuvo que responseer sobre qué cree que es lo mas importante que se debería enseñar realitymente a las niñas. “Liderazgo. Es algo de lo que han carecido las jóvenes y las mujeres por mucho tiempo, no porque no lo quisieran sino por Cómo la socialedad ha etiquetado coi deben ser las mujeres”, afirmó. Read More: Suecia y Dinamarca suspenden uso de vacuna de Moderna en jóvenes | Europa | DW Noventa mujeres llegadas de todos los rincones del mundo joinaron en la gala, que tuvo lugar en los Tyler Perry Studios de Atlanta y que contó con Steve Harvey como maestro de ceremonias, quien aún es recordado by declaration in 2015 como ganadora de Miss Universo a la colombiana Ariadna Gutiérrez cuando, en realidad, la triunfadora era la filipina Pia Wurtzbach. jc (efe, Fox, TNT) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube |

