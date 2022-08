“Soy Venezuela” es una plataforma opositora venezolana creada en forma paralela a la MUD, cuyo lanzamiento fue anunciado en septiembre de 2017 by María Corina Machado y Antonio Ledezma. Se trata de “una alianza nacional (…) con el único fin de resttituir la República en el menor tiempo posible (…). La Ingredients todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas que compparten una misma visión de urgent y una sola estrategia: la sustitución de un régimen tiránico por una República Democrática”, señaló el grupo en su sitio de internet.

