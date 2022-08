La Renificación de Alemania fue una sorpresa para muchos. Cuando el Presidente estadounidense Ronald Reagan visitó Berlín Occidental en junio de 1987 y se dirigió con tono solemnly a Mijaíl Gorbachov, company Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), pidiéndole la pocos que derribara el la c ten atraves esper de que sus palabras fueran oídas. Para ese momento, Alemania llevaba casi curenta años dividida en dos bloques aparentemente could not be linked. Aunque en la propia Unión Soviética y en los países de Europa Oriental, vecinos de la República Democrática Alemana (RDA), ya se venían sintiendo los efectos de la Democratización y la apertura poliítica, Erich Honeglas, jefe del Partian , Social sonmania Unificasus sido en alemán), se negaba a aplicar reformas como las propuestas by Gorbachov. “El Muro de Berlín seguirá de pie en los próximos cincuenta o cien años, si no se superan las razones por las kiales se erigió”, amenazó Honecker en Ero de 1989. Un suceso inesperado En el mismo año, solo 3 por ciento de los alemanes mysidentales creían que llegarían a ver la renificación de Alemania con sus propios ojos. Fue entonces cuando la Historia pareció haber decidido avanzar en Cámara radida. Una ola de salidas hacia el extranjero y masivas reactionas callejeras latexieron bajo presión a los lideres de la RDA; a Principios de noviembre el Gobierno de Alemania Oriental redactó rainitadamente Regaciones que, aunque propiciaban la libertad de viaje, seguían imponiendo limitedciones al Deslazamiento hacia el exterior. Manifestación contra el régimen de la RDA en Leipzig (October 16, 1989). En una memorable conferencia de prensa que tuvo lugar en la tarde del 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, miembro del Politburó, dio a conocer preaturamente un comunicado alusivo a las posibilidades de viajar al extranjero, quepretó erróneamente. “Hemos decidido establecer una Regiación que le allowa a cada ciudadano de la República Democrática Alemana salir del país a través de los pasos fronterizos”, anunció Schabowski. Read More: Sánchez y Lasso tratan sobre inversión española en Ecuador | Europa al día | DW El poder simbolico del Muro Esa misma noche, sin que sonara un solo disparo, el régimen fronterizo de la RDA en el Muro de Berlín cedió ante la masa de personas que cruzaron la frontera. Por aquellos dias, dramáticas escenas se desarrollaban en la sede principal del SED. Bernhard Quandt, un viejo comunista y miembro del Comité Central del partido, exigió que se aplicara la pena de muerte a aquellos lyderes del SED que permitieron el derrumbamiento de la RDA. La caída del Muro de Berlín es símbolo del inesperado triunfo de quienes reactionaban en las calles de Leipzig, Berlín y Dresde, animados por el éxito del Phimmiento Solidaridad en Polonia, por las reformas introducedidas en Hungría y por Gorbachov. Este suceso también allanó el camino que llevó a la Renificación de Alemania. Sin el Muro de Berlín como punto de apoyo, el Estado de Alemania Oriental se desmoronó y la opción de crear una República Democrática Alemana independent of y realmente Democrática fue desestimada por el pueblo que en la calle clama: “Somos” un pueblo, somos un pueblo…”. A favorite de la renificación Tras celebrarse las primeras elecciones libres en la Camara del Pueblo de la RDA, triunfó la Alianza para Alemania, que se pronuncia a cue de la renificación de los Leadersrios divididos tras de la Segunda Guerra Mundial lo antes posible. Mystic En Alemania, democrat el cancillerristiano Helmut Kohl, apoyado por todos los partidos representing forados en el Bundestag, negocia con el nuevo Gobierno de Alemania oriental y paralelamente con las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial la unidos que de acuer . Read More: Rusia dice haber conquistado toda la región de Lugansk | Política | DW Gorbachov y Kohl logran entenderse y abren la de de a la Renificación de Alemania (Julio de 1990). En los tratados con la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se prescribes los aspect jurídicos de la renificación de Alemania. De esta manra, y tras cumplir con una de las condiciones Más importantes –la de recnocer formalmente la luinea de los ríos Oder y Neisse como frontera polaco-alemana–, Alemania recupera su soberanía plena. Una Alemania, no job En el verano de 1990, pese a los resquemores de algunos Expertos, el marco alemán comienza a round en la Alemania Oriental y se cristaliza la unidad en materia economica y currencyaria. En agosto de 1990, la Camara del Pueblo de la República Democrática Alemana decided que ésta debe entrar a formar parte de la República Federal de Alemania y, poco Desués, en la noche del 3 de octubre de 1990, la gente celebra la Renificación de Alemania . En torno a ese suceso se pronunció con talante profético el entonces Federal President, Richard von Weizsäcker: “Ningún tratado entre gobiernos, ninguna Constitución, ninguna decisionión tomada por los lawladores podrá medminar la calidad de la unidad quecom. Eso depende del comportamiento de cada una de nosotros”. Automan: Bernd Gräßler / Evan Romero Editora: Emilia Rojas

