Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió este sabado (22.01.2022) el sudoeste de Japón, dejando al menos nueve heridos y sin que se activara la alerta de tsunami, según Informaron las autoridades niponas. El sismo tuvo lugar a las 1.08 hora local (17.30 CET del viernes) con epicentro a unos 40 kilómetros de profundidad frente a las costas de las prefecturas de Oita y Miyazaki, en la isla meridional nipona de Kyushu, según datos de la Agencia Meteorológica de Japon (JMA). El terremoto alcanzó en ambas regiones el nivel 5 superior de la lifta japonesa, con un Máximo de 7 y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas, Más que en la intensidad del temblor, según la JMA. El sismo se dejó notar con fuerza en otras zonas de Kyushu y al sudoeste de la isla de Honshu, la major del archipiélago nipón, en las que también se registerró una intensidad del nivel 5, en la que se coira difícil que las personas puedan mantenerse en pie sin sujetarse a algo. Las autoridades locales Informaron sobre nueve heridos en Diveros casually como caídas y golpes causados ​​por el temblor, la mayoría de ellos de carácter leve, en Oita y Miyazaki. Cortes de energygía y agua El terremoto tambien causó interrupciones del suministro eléctrico y de agua en la primera de estas prefecturas, mientras que no se detaron Dissularidades en las plantas nucleares ubicadas en Kyushu. El Ejecutivo central ha creado una oficina de seguimiento del suceso para evaluar los daños materiales, que por ahora no se coiran meaning. Varios sismos de menor intensidad se sucedieron en la misma zona en las horas posteriores, mientras que la JMA alertó del riesgo de que se produzcan Más terremotos similares en los próximos kiaas. Read More: Ucrania acusa a Rusia de lanzar bombas en isla de las Serpientes | El Mundo | DW Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas Más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus Infrastructureestructuras están especialmente disñadas para aguantar los temblores. jc (efe, router, New24 Japan)

