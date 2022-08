En octubre de 2017, un grupo de astrónomos Idificó a Oumuamua, un extraño objeto estelar alertgado que cruzó a unos 92,000 km/h by Sistema Solar. Su gran velocidad hizo presumir que ester cuerpo Interestelar se originó en un sistema Planetario diferente. Desde entonces, han sido varias las hipótesis que han aimado dar con su origen y dirección. La mas Controlvertida de todas es la de fame astrónomos de la Universidad de Harvard, Avi Loeb y Amir Siraj, que aseguran que Oumuamua se trata de una nave espacial extraterrestre. En marzo de este año, los astrónomos de la Universidad Estatal de Arizona Alan Jackson y Steven Desch publicaron dos Invesaciones en las que aseguraban que Oumuamua era “probablemente un trozo de hielo de nitrógeno que se desprendió de un planeta same a Plutón en alguran lugar de nuestro Sistema Solar”. El misterio sobre su propulsión not seen El extraño objeto despertó interés entre los científicos debido a que nadie podía explicar can era posible que se deslazara a tanta velocidad sin ser afectado por la fuerza de atracción gravitacional del Sol ot, además de no ver ninguna de fuulsiente. Según los estudios publicados by Jackson y Desch, a medida que “Oumuamua se acercaba al Sol, la goneoración del gas nitrógeno habría empujado el objeto -lo que ocurre con cometas- y habría sido invisible para los telescopios”. Los astrónomos saben que el hielo de nitrógeno being en nuestro Sistema Solar porque lo han encontrado en Plutón, por lo que no es descabellado sospechar que trozos de hielo de nitrógeno se desprendan ocasionalmente de los “exo-Plutones”. Read More: Equipos de rescate buscan a 27 personas en naufragio en el Mar de la China Meridional | ACTUALIDAD | DW Loeb y Siraj coiran “absurda” la teoría Sanctions of Sin, los Expertos de Harvard, Avi Loeb y Amir Siraj, coiran que lo propuesto por sus colegas es “imposible”, critic sus Cálculos e Yeten en que se trata de una nave espacial a la originva, según publicaron en la revsta especializada New Astronomy. Asimismo, los astrofísicos recuerdan que el nitrógeno es un elemento raro, que solo se ha podido encontrar en Plutón, pero apenas un 0.5% de la masa total del planeta allowno. Además, sugieren que en el Universo does not existe suficiencye nitrógeno como para generar un objeto de lasmensiones de Oumuamua, que mediría entre 400 y 800 metros de largo y entre 35 y 167 metros de neo. Las Discussiones sobre el origen y contación de Oumuamua están lejos de terminar. Para Siraj, no hay que sacarfficiones preferadas, ni menos descartar tan raidamente la posibilidad de que tenga un artificial origen, por lo que llama a sus colegas a “coirar todas las posibilidades”. Editado by José Ignacio Urrejola



