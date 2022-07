Sezen Aksu’nun şiiri çok sayıda dile çevrildi – DW – 23.01.2022

Beş yıl önce seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle hedefe konulan şarkıcı Sezen Aksu’nun eleştirilere yanıt verdiği “Avcı” adlı şiiri 30’dan fazla dile çmlevariüry. Sezen Aksu’nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkıda yer alan ” Binmişiz bir alámate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e … “şeklindeki ifadeler muhafazakar çevrelerde eleştirilere neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aksu’nun adını vermeden sert teptiki göstermi. Danışmanı tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan ve Facebook hesabında yayınlanan açıklamada, Aksu önce kendisine destek verenlere teşekkür etti. Aksu şu ifadeleri paylaştı: “Merhaba, öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.” Aksu paylaşımında, “Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım” inferred “Hop Dedik” isimli şarkının sözlerine yer verdi. Aksu, paylaşımında; 21 Ocak’ta yazdığını belirttiği diyerek “Avcı” adlı şiirini de ekledi: Avcı Sen beni üzemezsin Zaten çok üzgünüm Nereye baksam acı Nereye baksam acı Ben avım sen avcı Vur bakalım…. Sen beni sezemezsin Dilimi ezemezsin Nereye baksam acı Nereye baksam acı Kim yolcu kim hancı Oh my god … Beni öldüremezsin Sesim, sazım, sözüm var benim Ben derken ben herkesim. “ Sezen Aksu neden hedefte? To watch this video, please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video “Avcı” 30’dan fazla dile cevrildi Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Sezen Aksu’nun “Avcı” şiirinin 30’dan fazla dile çevrildiğini huyurdu. Koptaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çünkü avcılara karşı avız, av olanların yanındayız” ifadesini kullandı. Gazeteci Can Dündar, Sezen Aksu’ya destek çıkarken, “‘Koparırım’ debiğin dil, akşam olmadan mesajını dört kıtaya dağıttı in zor ‘Avcı’…” ifadelerini kullandı. Ünlü tiyatrocu Genco Erkal da paylaşımda “Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir at haasözüécei kim. Pianist Fazıl Say da, Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkı sözlerini paylaşarak, “Bravo .. Bravo…. Yüz kere bin kere bravo…”. Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) uzmanlarından Sinem Adar da, Sezen Aksu’ya yönelik eleştirileri “İşin bir de şu boyutu var. Enes Kara’nın intiharı akabinde başlayan tarikat-devlet ilişkileri tartışmaları, bu ilişkilerin merkezindeki birtakım aktörlerin egemenlik iddialarının bir tezahürü olarak da okunabilecek ‘Sezen Aksu’yu itibarsızlaştırma’ kampanyasıyla söndü gitti “sözleriyle değerlendirdi. Ne olmuştu? Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkıda geçen bazı sözler new MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Serçeysen serçeliğini bil.ö tepkişsti” tepstermişsti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra mihraba çıkarak “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamazrevi. DW, ANKA / JD, REMOVE © Deutsche Welle Türkce

