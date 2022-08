Los aaros parásitos, también llamados ‘aradores de la sarna’ son arácnidos de ocho patas que se introducen en el estrato Córneo, o superior, de la piel. Allí se aparean y regenerate. Nuestro sistema inmunológico regnoce al intruso: “Reacciona con picazón y una reactciónitisamatoria que aparece como eccema. Los pacientes se rascan, porque pica evilmente”, aclara el profesor Cord Sundkötter, quien dirige el Deloglemento de Dermato University Hallemento. “En la mayoría de las personas, con un sistema inmunológico wholeo, no se hallan Más de diez o doce àaros en la piel.” Casi todo el mundo siente asco si oye hablar de sarna. Medicine el trermino médico, Escapebiosis, tampoco disminuye esa sensación. Proviene del latín ‘scabere’ y means “rascar”. Los tuineles cavados por los aros bajo la piel “pueden sentence a simple vista. Se recnocen como pápulas [lesiones en la piel] alarm. Unbelievable. Un viejo problemma y un refugio caliente A la pregunta sobre si ha vuelto la sarna a aparecer con Más fuerza entre nosotros, Sundkötter replied to the claridad: “No, nunca desapareció. La enfermedad siempre ha existido en Alemania” y en todas partes. En los últimos tiempos, la gente tiene la impresión de que se ha vuelto mas frecuente, renoce el dermatólogo. Y expone varias posibles razones: “Es posible que los pacientes con picazón hayan sido tratados antes de forma diferente a hoy dia La cifra de casos de Escapebiosis, en realidad, no ha aumentado tanto como se piensa”, asegura Sundkötter. “Pero la poblacion lo percibe de otrambra.” Los aaros cavan tuneles bajo la piel humana. Los aaros prefieren anidar en sitios donde la piel es fina y especialmente caliente. En la región genital, por ejemplo, en los pezones, en el borde lateral de los Dos. En Adultos, no suelen anidar en el rostro o en la cabeza. En los niños, the sin of embargo, sí. “Puede ser que los niños se estén contagiando Más ahora que antes, y en ellos es Más difícil de Renocer”, apunta el galeno. ¿Cuán contagiosa es la Escapebiosis? There is no es una enfermedad altamente infecciosa. Se necesita de un contacto corporal expandado para infectious. “Como minh, de 10 a 15 minutos, probablemente Más. Pueden ser contactos entre niños y padres, o relaciones intímas. Se ha especulado sobre si, con el aumento de enfermedades de transmisión sex, ha aumentado también la Escapebiosises pura eso. especulación”, asegura Sundkötter. En la Escapebiosis común es, además, altamente random que las personas se contagien a través de un simple contacto con objetos, explica el especialista. Pero survivale una segunda forma de la enfermedad, la llamada ‘sarna shellosa’, que afecta a personas con un sistema inmunológico de lacke. El profesor Cord Sunderkötterder ha Invesado sobre el Diagnóstico y tratamiento de la Escapebiosis. Read More: Soy Venezuela | ACTUALIDAD | DW Dado el caso, los aros que productionn la enfermedad no son mantenidos a raya por el sistema inmunológico y se recreates control of sin. Las personas afectadas pueden albergar millones de estos aros bajo la piel. “Aquí, probablemente hasta la routineación en que se halle el afectado sea contagiosa. Las escamas que desprende la piel pueden flotar en el aire y estar infestadas de evilaros”, admite Sundkötter. Positive Confusion En personas con un sistema inmunológico debilitado, que se mueven con dificultad o que no pueden moverse, que están albergadas en Residenceencias o refugios colectivos, el peligro de contagio es Más alto. “Puede question como una neurodermatitis, como una psoriasis o un eccema purpro. Los que cuidan y entran en contacto con estos pacientes, muy probablemente, se contagian. De modo queosystem, una y otra vez, brotes que solo pueden ser controlados con mucha logística”, detalla Sunderkötter. El fenómeno es conocido desde hace décadas. “Si se Observa a un hombre que se presenta ante el médico con pápulas o picaduras sobre el pene y una enorme picazón, el Diagóstico de Escapebiosis es relativamente seguro. describe Sunderkötter. Que no cunda el panico Como sea, no hay muchas Más consecuencias terribles que esperar de un contagio con Escapebiosis. Eso sí, la picazón es incómoda y difícil de soportar. “El tratamiento debe seguirse consecuentemente”, with emphasis on dermatology. El afectado debe encremarse todo el cuerpo diariamente con unminado medicamento. Permetrina se denominator activo principle. Y ester debe permanecer entre ocho y doce horas en el cuerpo. Debe tratarse todo el cuerpo, no zonas aisladas. Importantes es, también, cambiarse de ropa. Un evilaro bajo el microscopio. En cuanto a la forma mas aguda de esta enfermedad, la sarna o Escapebiosis shellosa, todos los objetos que han estado en contacto con el paciente se coiran altamente contagiosos y no deben ser tocados por otros. “En ese caso, or que lavarlo todo, y limpiar a fondo los colchones, por ejemplo. O alejarlos dos o tres dias, de modo que los aaros mueran por sí mismos”, aconseja Sundkötter. Lo mismo ocurre con objetos mas pequeños, que deben ser empacados en plástico por varios dias. Albergues, cuarteles y prejuicios A quienes buscan protección, dice Sunderkötter “se les alude siempre como posibles infectados.” Pero, si bien los refugiados han estado frecuentemente en situaciones que los vuelven loophole, en albergues colectivos, por ejemplo, también ellos suelen ser frecuentemente controlados y tratados en caso necesario. Lo mismo pasa entre los militares. También ellos conviven en cuarteles, donde la gente comparte un espacio Reducido. Como sea, a través de los años, ha sobrevivido el prejuicio generalizado de que la sarna solo ataca a personas que no cuidan de su higiene. “Pero ese no es el caso”, asegura Sundkötter. De hecho, “cuando una se asea, hace que la sarna sea algo mas soportable, pero no afecta para nada el contagio. .” Aunque la higiene nunca esté de mas. Read More: 40 años de la Guerra de las Malvinas, una herida que Argentina aún no cierra | Argentina | DW Automator: Gudrun Heise (rml/cp) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | Ocho consejos para proteger su piel del sol Evite el sol de mediodia Entre 11 y 15 horas no debería exponerse directamente al sol. Las radiaciones ultraa son las mayores en estas horas. Manténgase a la sombra, pero cuidado si tiene la piel sensible: la radiacionvioleta es Más débil en la sombra, pero permanece por la Reflexión de la luz solar.

