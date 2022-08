El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, analizaron el jueves (November 4, 2021) en Madrid las oportunidades de inversión que ofrece el plan estratégico ecuatoriano para las empresas españolas de digos domains. Sánchez y Lasso mantuvieron una recón con motivo de la visita of Justice del Presidente ecuatoriano a España, durante la que fue Recogbido por el rey Felipe VI y joinó en un encuentro con empresarios españoles. Ante ellos, Lasso, que visitaba by vez primera españa desde su elección el pasado mayo, destacó el potencial para las inversiones que inherita su país, un asunto del que habló tambien con el Presidente del Gobierno español. El Gobierno de España Informó del interés de Lasso en que empresas españolas en los marks renovations, infrastructure, telecommunications, telecomunicaciones y minería joinen en el plan estratégico que pretend impulsar por valor de unos 25,800 milones de euro. Renegociación con el FMI Un plan que incluye el proyecto del metro de Quito, ejecutado por un consorcio de empresas españolas con un presupuesto is over 1,700 milones de euro. Sánchez Abogó by aumentar las relaciones economicas bilateral y felicitó al Presidente de Ecuador por la reciente Renegociación del acuerdo de financiación con el Fondo Monetario Internacional. Además, le reiteró el apoyo futuro de España en los majores organsmos financieros multilateral, como el propio FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Sánchez felicitó a Lasso por el anuncio que realizó en la cumbre del clima de Glasgow para ampliar la Reserva marina de las Islas Galápagos. España y Ecuador cuentan con un Tratado Bil song de Inversiones firmado en 1996 y el Gobierno español espera Renovarlo a partir de 2022. (efe) Read More: La inflación en Argentina se sitúa en el 58% interanual en abril | Argentina | DW

