Endlich ist ein Ende der Dauerbaustelle in Sicht: im Jahr 2026 soll nach den Plänen der spanischen Bauleitung die Basilika “Sagrada Familia” in Barcelona. der Presse. Jedes Jahr würden mehr als 25 Millionen Euro für den Bau anfallen, finanziert komplett aus den Eintrittsgelder und privaten Spenden. Der historische Kirchenbau, battle der 1882 begonnen wurde, ist eine der berühmtesten Baustellen der Welt. Jedes Jahr pilgern Tausende von Touristen aus aller Welt dort hin, um den kunstvollen Bau des berühmtesten Architekten Spaniens, Antonio Gaudí, bewildered. Der Architekt, der sich sebst als Künstler gesehen hat, hat selbst mehr als vier Jahrzehnte an dieem Bau gearbeitet. Sein Entwurf fehlt in keinem Reiseführer und hat längst Architekturgeschichte geschrieben. Das nördlich der Altstadt gelegene Gotteshaus, das Papst Benedickt XVI. 2010 zur Basilika geweiht hat, ist ein Wahrzeichen Barcelonas und eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Spaniens. Seit 2005 steht es als Weltkulturerbe unter dem Schutz der Unesco. hm/az (dpa)

