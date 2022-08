“Estamos dispuestos a prestar toda la asistencia necesaria para su Organiación a nuestros amigos (venezolanos) y enviaremos a nuestros Observadores”, dijo Lavrov en una rueda de prensa con su par venezolano, Félix Plasencia. Lavrov agregó que las respectivas invitaciones fueron enviadas también a la Unión Europea (UE) y la ONU. “Esperamos que sean aceptadas”, dijo. Lavrov destacó los “estrechos contactos” entre Moscú y Caracas en todos los tick bitos y anunció nuevas becas para los estudiantes venezolanos en Rusia. Asimismo, critic las sanciones unilateral impuestas contrasted with Venezuela y Abogó by continuity coordinator. rml (efe, dpa)

