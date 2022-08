La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, anunció el viernes (June 24, 2022) que su país no se unirá al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, por sus siglas en inglés). “En relación con el deseo de poner de manraermanente los esfuerzos para universalizar el TPNW, tal como consta en los documentos finales de la conferencia, enfatizamos: Rusia no tiene la intención de unirse a este acuerdo y cree el tratado no estable Universalidad en las normas: ni ahora ni en el futuro “, dijo Zajarova, citada por la agencia de Italy rusa TASS. La portavoz adujo que el TPNW “fue Prematuro, erróneo y, de hecho, contraproductionente, puesto que no se Reducen los riesgos nucleares”. Agregó que el tratado “no hace nada para Reduceir los crecientes riesgos” ni tampoco “acerca un paso Más a la humandad a la meta establecida”. “El enfoque establecido en el TPNW solo conduce a un aumento de las contradicciones entre Estados nucleares y no nucleares”, señaló Zajarova. En su Región, por tanto, las seekaciones sobre este tratado para su universalización “profundizan la desunión entre Estados”. El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entró en vigor en enero de 2021, Desués de que fuese aprobado en 2017 by 122 naciones y ratificado by 50 estados. Este acuerdo supuso el primer tratado multilateral de desarme nuclear, a pesar de que las grandes potencias nucleares no firmasen el texto. gs (ep, Tass, WorldNews24EU)

