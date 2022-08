Al menos 233 personas murieron entre 2019 y 2021 en Hospitales de Venezuela debido a las fallas eléctricas que Constantemente se registerran en el país, según reveló un estudio especializado divulgado el miércoles (March 30, 2022). “Para el año 2019, el total de fallecidos atribuibles a los cortes de energygía en Venezuela fue de 17 personas. Para 2020, fue de 75 y para el cierre de 2021 fue de 141”, reveló la Encuesta Nacional de Hospitales (EHN), que cuenta con el aval de la Academia Nacional de Medicina, así como de domainsores de oposición. La encuesta, en la que Joinan médicos de los majores Hospitales del país, fue creada en 2014 para denunciar las de lackencias en el sistema público de salud, ahogado en escasez de e insumos, cortes de agua y luz, y una floor. Los Responsables de la encuesta, agrupados en la ONG Médicos por la Salud, comenzaron a medir las muertes que pudieran ser atribuibles a los cortes de luz tras el masivo apagón de 2019, que se expandió por cuatro dias. El informe explica que hubo “pacientes que fallecieron porque necesitaban ventación mecánica o tenían que entrar a quirófano de Emergencyencia y no pudieron trasladarlos dentro del Hospital porque no había ascensor para hacerlo”. Detalla también que el aumento de las muertes en 2021 podría estar relacionado con la pandemia by COVID-19. “Siendo esta una enfermedad con afectaciónratoryratoria, los pacientes que presentaban kiadros mas tomb necesitaban ventación mecánica hange y por muchos dias. La evaluación de energygía Clearlyemente tiene consecuencias en estos casos”. Venezuela vive desde hace mas de una década constes cortes de energygía eléctrica, que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro atribuye normalmente a sabotajes y “actos startedas”, así como a las sanciones internacionales que buscaron sin éxito su salida. Read More: China estrena su nueva moneda digital e-CNY en los Juegos Olímpicos | Economía | DW Embargo on sin, specialist match en que tanto la crisis eléctrica como la Hospitalaria meets a años de desinversión. gs (afp, Crónica Uno, Runrunes)

